10 RHA S500i Ultra Kompakt

Kulaklıkların kullanıcıları sarmalayacak bir ses deneyimi yaşatması oldukça önemlidir. RHA S500i Ultra Kompakt kulaklık, mikro dinamik sürücü teknolojisi sayesinde bunu gerçekleştirmeyi başarıyor. Gürültü önleme özelliğine sahip olması da RHA S500i’yi rakiplerinden ayrı bir noktaya yerleştiriyor. Uygun fiyat etiketi de RHA S500i’yi dikkate değer hediye seçeneklerinden biri haline getiriyor.

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