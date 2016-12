3 Xbox One S

Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox One da 2016’da 4K desteğine kavuşanlar arasında yer alıyor. Xbox One S adını taşıyan yeni konsol, 4K desteğinin yanı sıra küçülen boyutlarıyla da dikkat çekiyor. Bu da Xbox One S’i eğlenceyi sürekli yanında taşımak isteyenleri sevindirecek hediyeler arasına yerleştiriyor.

