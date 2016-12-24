Teknolojinin gelişimiyle birlikte değişen sadece iletişim yöntemleri olmadı. Eğlence biçimi ve araçları da teknolojiyle birlikte ciddi bir dönüşümden geçti. Artık teknoloji sayesinde farklı eğlence deneyimleri yaşanabiliyor. Sevdiklerinizi mutlu etmek için onlar armağan edebileceğiniz eğlence odaklı ürünlerden bazılarını Yılbaşı Hediyeleri 2017: Herkes için Eğlence rehberinde sıralıyoruz.
1GoPro Hero 5 Session
GoPro son zamanlarda zor günler geçiriyor. Ancak bu durum, şirketin aksiyon kameraları konusunda akla gelen ilk marka olmasını engellemiyor. GoPro, bundan kısa süre önce yeni aksiyon kamerası Hero 5 Session’ı görücüye çıkardı. Saniyede 30 kare hızında 4K video kaydı gerçekleştirebilen Hero 5 Session, elektronik dengeleme sistemi sayesinde titreşimden arındırılmış videolar kaydedebiliyor. GoPro Hero 5 Session, farklı deneyimlerini kayıt altına almayı sevenleri mutlu edecek hediye seçenekler arasında bulunuyor.
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2PlayStation 4 Pro
Televizyonların görüntü kalitelerindeki gelişim halen devam ediyor. Buna bağlı olarak oyun konsolları da bu kaliteyi eşleyecek biçimde değişiyor. Sony de 4K çözünürlüklü oyun konsolu PlayStation 4 Pro’yu geçtiğimiz eylül ayında tanıtmıştı. 4K ve HDR çözünürlüklerini destekleyen PlayStation 4 Pro, yüksek görüntü kalitesinin yanında yüksek performans da vadediyor.
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3Xbox One S
Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox One da 2016’da 4K desteğine kavuşanlar arasında yer alıyor. Xbox One S adını taşıyan yeni konsol, 4K desteğinin yanı sıra küçülen boyutlarıyla da dikkat çekiyor. Bu da Xbox One S’i eğlenceyi sürekli yanında taşımak isteyenleri sevindirecek hediyeler arasına yerleştiriyor.
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4Samsung Gear VR
Samsung, sanal gerçekliği ana akıma taşıma konusunda önemli bir rol üstlenmiş durumda. 2015’te Gear VR ile daha geniş kitlelerin sanal gerçeklikle buluşmasına ön ayak olan Samsung, 2016’yı da sanal gerçeklik başlığını yenilemeden kapatmadı. Koyu mavi rengiyle daha etkileyici bir görüntüye kavuşan Gear VR, USB-C bağlantısının eklenmesiyle birlikte günümüzün trendleriyle daha uyumlu hâle geldi. Yenilenen Gear VR, 101 derecelik görüş açısıyla sanal gerçeklik deneyimini daha iyi yaşatmasıyla da ayrıca dikkat çekiyor.
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5LG Music Flow P5
Artık çevrim içi müzik servisleri sayesinde sevilen şarkıları her yerde dinlemek mümkün. Bu şarkıları başkalarıyla paylaşmanın en güçlü yolu ise taşınabilir bir hoparlöre sahip olmaktan geçiyor. LG Music Flow P5 çantada rahatça taşınabilmesi, 15 saat boyunca kesintisiz müzik keyfi sunabilmesi ve Auto Music Play özelliğiyle müzik tutkunlarını sevindirecek bir hediye olabilir.
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6Google Chromecast 2
Google, Chromecast ile oturma odalarına yerleşme konusunda etkili bir adım atmış ve multimedya alanında farklı bir yol açmıştı. Şirket, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ikinci nesil Chromecast ile de bu girişimini sürdürmüştü. Bilgisayar veya akıllı cihazlar üzerindeki içerikleri televizyona yansıtmanın en pratik yollarından biri olan Chromecast, ev kuşlarını fazlasıyla sevindirecek hediye seçenekleri arasında yer alıyor.
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7JBL GO
Kolaylıkla taşınabilen, ancak aynı zamanda yüksek ses verebilen bir hoparlör ile her yerde bir parti başlatılabilir. Farklı renk seçenekleriyle da dikkat çeken JBL GO, müzik keyfini her yerde taşımanın en kolay, en renkli ve en uygun fiyatlı yolları arasında bulunuyor.
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8Beats Tour2
Kulak içi kulaklıklara alışmak çok kolay olmuyor. Ancak alışma süresinden sonra bu kulaklıklardan alınan keyif, başka bir kulaklıkta yeniden yaşanmıyor. Beats Tour2, kulağa rahatlıkla oturması ve RemoteTalk kulaklığı sayesinde kaliteli kulak içi kulaklık seçenekleri arasında üst sıralara yerleşiyor.
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9Parrot Mambo MiniDrone
Drone’lar uçan bir şeyi kontrol etme hayalini gerçekleştirmenin en kolay yolu olarak nitelenebilir. iPhone ve iPad üzerinden de kontrol edilebilen Parrot Mambo MiniDrone, küçük dokunuşlarla akrobatik hareketler gerçekleştirebiliyor. Mambo MiniDrone, yerleşik mini kamerasıyla 30 bin fotoğraf çekebiliyor.
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10RHA S500i Ultra Kompakt
Kulaklıkların kullanıcıları sarmalayacak bir ses deneyimi yaşatması oldukça önemlidir. RHA S500i Ultra Kompakt kulaklık, mikro dinamik sürücü teknolojisi sayesinde bunu gerçekleştirmeyi başarıyor. Gürültü önleme özelliğine sahip olması da RHA S500i’yi rakiplerinden ayrı bir noktaya yerleştiriyor. Uygun fiyat etiketi de RHA S500i’yi dikkate değer hediye seçeneklerinden biri haline getiriyor.
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