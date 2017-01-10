Microsoft, Windows 10 için yayınlayacağı “Creators Update” isimli yeni güncellemenin duyurusunu geçtiğimiz ekim ayında yapmıştı. Bahar aylarında yayınlanması planlanan Windows 10 Creators Update için geri sayım devam ederken, Microsoft güncellemenin getireceği yenilikleri kademeli olarak duyurmayı sürdürüyor. Son Windows Insider ön izlemesi de kullanıcıların güncellemeyi yaptıktan sonra fayalanabilecekleri yeni özellikleri ortaya çıkarıyor.

Bu yeniliklerden arasında ilk olarak Microsoft Edge internet tarayıcısına eklenen sekme ön izleme özelliği dikkat çekiyor. Söz konusu özelliğin orijinal olduğunu söylemek pek mümkün değil. Ancak internet tarayıcısında çok sayıda sekme açanlar ve aradığını bulmak için tahmin oyunu oynayanlar adına bu özelliğin yararlı olacağı rahatlıkla söylenebilir. Microsoft’un Flash engellemesi de Creators Update ile daha etkin biçimde uygulanacak. Edge güvenilmeyen Flash içeriklerini en baştan engelleyecek. Kullanıcıların bu içeriklerin oynatılması için onay vermesi gerekecek.

Yeni ön izleme sürümünün varlığını işaret ettiği yenilikler sadece web deneyimiyle sınırlı kalmıyor. Creators Update “düşük mavi ışık seçeneği” olarak anılan ve bazı telefonlardaki gece modunu hatırlatan bir özelliği de beraberinde getiriyor. Söz konusu özellik sayesinde ortam karanlıkken renkler kademeli olarak değiştiriliyor ve böylelikle kullanıcıların gözlerinin yorulmasının önüne geçiliyor.

Windows 10 Creators Update ile kullanıcılar Başlat menüsündeki kareleri klasörlere toplayıp organize edebiliyor. Windows Phone veya Windows 10 Mobile kullananların aşina olduğu bu özellik, Başlat menüsüne çok sayıda uygulama kısayolunu yerleştirenler için yararlı olacaktır.

Windows 10 Creators Update ile uygulama odaklı paylaşım seçeneği sunuluyor

Creators Update ile Windows 10 kullanıcılarına daha uygulama odaklı bir paylaşım seçeneği de sunulacak. Buna ek olarak, çalıştırılan uygulamalar ve neyin kullanılmak istediği konusundaki farkındalık da artırılacak. Daha önce OneNote’a özgü olan seçici ekran görüntüsü yakalama özelliğini işletim sisteminin geneline yayan güncelleme, Cortana’yı da yeni kullanıcılarla daha ciddi bir biçimde tanıştıracak. Kullanıcılar diledikleri takdirde işletim sistemini yeniden yükleyerek çok yüksek çözünürlüklü ekranlar için daha iyi destek alabilecek.