Toshiba Portege X20W adını taşıyan, dönüştürülebilir formdaki yeni dizüstü bilgisayarını CES 2017’de gözler önüne çıkardı. Kuvvetli bir 2’si 1 arada bilgisayar gibi görünen Portege X20W, 16 saatlik pil ömrü vaadiyle dikkat çekiyor. Bu vaadin gerçekliğini görmek içinse aktüel kullanım alışkanlıklarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. En azından bu vaat bile Portege X20W’nin aradan sıyrılması için bir fırsat gibi görünüyor.

Portege X20W’de yedinci nesil Intel Core i7 işlemci bulunuyor. USB-C girişi üzerinden şarj edilen dizüstü bilgisayarda USB 3.0 girişi de mevcut. 360 derecelik menteşesi ise Portege X20W’ye beş farklı görüntüleme açısı sağlıyor.

Portege X20W’de bazı ilginç eklemelerin varlığı da göze çarpıyor. Dizüstü bilgisayarın trackpad’inde Synaptics’in entegre parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Böylelikle kullanıcılara ekstra biyometrik güvenlik imkanı sunulmuş oluyor. İki kızılötesi kamera ise Windows Hello yüz tanıma özelliğini beraberinde getiriyor. Çoklu dokunmatik ekran ise TruPen stylus ile birlikte Windows Ink desteği sunuyor.

Toshiba Portege X20W ile çeşitli USB-C aksesuarları da sunacak. Toshiba WiGig Dock6 ve Toshiba Thunderbolt 3 Dock adını taşıyan iki aksesuar ile kullanıcılar ekstra giriş seçeneklerine kavuşmuş olacak.

Toshiba Portege X20W iki farklı renk seçeneğiyle gelecek

Portege X20W için iki farklı renk seçeneği sunulacak. Arduaz Gri renk seçeneği sadece Microsoft Store’da satılacak. Diğer renk seçeneği ise Akik Mavi adını taşıyor. Bu versiyon da Toshiba’nın internet sitesi üzerinden satışa sunulacak. Ocak ayı içinde piyasaya sürülecek Portege X20W ile ilgili diğer detaylar ise önümüzdeki dönemde açıklanacak.