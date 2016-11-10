Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks’ın mobil uygulaması, Türkiye’deki mobil uygulama mağazalarında yerini aldı. Uygulama, daha önce Starbucks Card ile sunulan imkanları dijital ortama taşıyor ve ödeme kolaylığı sunuyor. Yeni bir sanal kart oluşturulabildiği gibi, mevcut fiziksel Starbucks Card da uygulamaya tanımlanabiliyor. Böylelikle Starbucks mağazalarında para veya karta ihtiyaç duymadan hızlı ve kolay ödeme yapılabiliyor.

Starbucks mobil uygulaması ile yıldız kazanma özelliği de dijitalleşiyor. Uygulamayla alışveriş yapan Starbucks müşterileri, kazandıkları yıldızları hediye içeceklerini almak için kullanabiliyor. Uygulamayı telefonuna yükleyen herkese ilk kullanımlarında Starbucks’tan alacakları ilk Tall boy içecek hediye ediliyor. Mevcut Starbucks Card’ını uygulamaya tanımlayanlar da aynı jestten yararlanabiliyor. Uygulama, kullanıcılara doğum günlerinde de en sevdikleri Starbucks lezzetini armağan ediyor.

Starbucks mobil uygulaması en yakın mağazaları da gösteriyor

Starbucks mobil uygulaması sayesinde mevcut konuma en yakın Starbucks mağazalarını görmek ve mağaza bilgilerine ulaşmak mümkün oluyor. iOS ve Android versiyonları bulunan uygulamanın ürünler bölümünde ise Starbucks’ta sunulan tüm ürünlerin listesi görülebiliyor.