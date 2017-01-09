SpaceX uzay macerasına geçtiğimiz eylül ayının başında yaşanan roket patlaması nedeniyle zorunlu bir ara vermek zorunda kalmıştı. Şirket, inceleme ve çalışmaların ardından 9 Ocak itibarıyla yeniden uzaya roket göndermeye başlayacağını duyurmuştu. Ancak bu planın gerçekleşmesine olumsuz hava koşulları engel oldu.

ABD Federal Havacılık Ajansı’ndan (FAA) onay alan SpaceX, Kaliforniya’da bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatacağı Falcon 9 roketiyle iletişim şirketi Iridium’a ait 10 küçük uyduyu yörüngeye taşıyacaktı. Ancak pistin bulunduğu bölgede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocakta gerçekleşmesi planlanan kalkış 14 Ocak gününe ertelendi.

SpaceX, fırlatmayı 14 Ocak günü yerel saat ile 12:54’te (TSİ 23:54) gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket, uyduları yörüngeye taşıdıktan sonra roketi Pasifik Okyanusu’ndaki yüzen platformlarından birine dikey olarak indirmeyi deneyecek.

SpaceX uzay macerasına ara vermesine sebep olan patlamanın sebebini tespit etmişti

SpaceX, geçtiğimiz eylül ayında Falcon 9 roketlerinden birinin kalkış rampasındaki testler esnasında patlamasının ardından uzay yolculuklarına ara vermişti. Bu süreçte patlamanın nedenlerini araştıran şirket, ortaya koyduğu gerekçelerin FAA tarafından onaylanmasıyla birlikte yeniden kalkış izni almıştı.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu şirket, gerçekleştirdiği inceleme sonucunda patlamaya yol açan problemlerin başlangıcının helyum basınç kazanında olduğunu açıklamıştı. Roketin üst oksijen tankında bulunan kazanı çevreleyen materyallerin likit oksijen yakıtı tutuşturması, roketin patlamasına neden olmuştu. Bu problemin tekrarlanmaması için kısa ve uzun vadeli çözümler geliştiren Spacex, bu sayede yeniden uzaya dönmek için vizeyi kapmış oldu.