SpaceX, aylar süren belirsizliğin ve ertelemelerin ardından uzay macerasına önümüzdeki pazar günü yeniden başlıyor. Şirket, Falcon 9 roketinin geçtiğimiz eylül ayında kalkış rampasında patlamasının ardından uçuşlarına ara vermişti. Patlamanın nedenlerini araştıran şirket, 8 Ocak günü Falcon 9 roketini Kaliforniya’da bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden uzaya gönderecek.

Falcon 9, Iridium Next uydusunu yörüngeye taşıyacak. Eylül ayında yaşanan patlamanın olası sebeplerinin sayısını oldukça aşağıya indiren şirket, aynı sebeplerden dolayı benzer bir durumun tekrarlanmasını engellemek için gerekli önlemleri de aldı.

Araştırmacılar, geçtiğimiz eylül ayında yaşanan olayın soğutulmuş likit oksijenin basınç tankının alüminyum kaplaması ve karbon sargısı arasında bir boşluk oluşturmasından kaynaklanmış olabileceğini belirtiliyor. Oksijenin bu boşlukta sıkışması durumunda kimyasalları ateşleyebilecek bir sürtünmeye yol açabiliyor. Helyumun yükleme sıcaklığının katı oksijen oluşturacak kadar soğuk olması da işleri zorlaştırıyor. Bu durum sıkışma ve sürtünme riskini de artırıyor.

SpaceX basınç tanklarının tasarımını değiştirecek

Bu durumun tekrarlanması için bulunan geçici çözüm ise basınç tankının konfigürasyonunu değiştirmek oldu. Bu değişim sayesinde helyum daha “sıcak” biçimde tanka yüklenebiliyor ve oksijenin katılaşması engellenmiş oluyor. SpaceX uzun vadede basınç tanklarını yeniden tasarlamayı ve hava boşluklarının oluşmasını tamamen engellemeyi amaçlıyor.

Kalkışın ve eylül ayındaki patlamaya yol açan sebeplerin tespitin zamanı, şirket açısında önem taşıyor. Eylül ayında yaşanan olay, hem şirketin ticari açısından zarar uğramasına hem de müşterilerinin ve özel uzay taşımacılığını savunanların güvenini sarsmasına yol açmıştı.