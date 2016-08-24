Google’ın dağıtımına başladığı büyük Android sürümü, Android 7.0 Nougat şu anda teknoloji dünyasının başlıca gündem maddelerinden bir tanesini oluşturuyor. Nexus cihazları ve General Mobile 4G için dağıtımı başlayan bu yeni sürüm 6 Eylülde tanıtılacak LG V20 ile birlikte ilk kez bir Android cihazında baştan yüklü olarak gelmiş olacak. Diğer üreticiler de Android Nougat güncelleme planlarını yavaş yavaş açıklamaya başlıyor.

Sony Mobile, önümüzdeki dönemde hangi cihazlarının Android 7.0 güncellemesini alacağına dair bilgileri paylaştı. Sony’nin Nougat güncelleme planında Xperia Z3+, Xperia Z4 tablet, Xperia Z5, Xperia Z5 Compact, Xperia Z5 Premium, Xperia X, Xperia XA, Xperia XA Ultra, Xperia X Performance yer alıyor.

Sony Xperia Z3 Android 7.0 güncellemesini alacak cihazlar arasında yok

Yani, Sony’nin 2015’in başından itibaren çıkardığı üst sınıf Android cihazlarının ve yine 2016’nın başında çıkarılan yeni Xperia X serisi cihazların güncelleneceğini görüyoruz. En şaşırtıcı ve üzücü olan ise Xperia Z3’ün Nougat güncelleme listesinde yer almıyor olması. Sony’nin Xperia Z3’e Android N ön izleme sürümünü yüklemenin kapısını aralamasına rağmen, yaşı ikiye yaklaşan bu cihazı güncelleme kapsamı dışında bıraktığını görüyoruz. Bu pek çok kullanıcı için şaşırtıcı bir gelişme sayılır. Ancak Android cihaz üreticilerinin 18 ayın ötesinde güncelleme garantisini sunmadıklarını ve genellikle iki yıldan sonra güncelleme işini bıraktıklarını düşünecek olursak, Sony’nin bu kararını biraz mantıklı karşılayabiliriz. Ne var ki, Apple‘ın 2012 yılında çıkardığı iPhone 5’e hâlâ iOS 10’a güncelleme fırsatını sunduğunu da unutmamak gerekiyor.

Sony, belirtilen cihazlar için Nougat güncellemesini ne zaman dağıtmaya başlayacağını kesin olarak açıklamadı. Sadece yazılım dağıtımlarının kademelere ayrılmış bir süreç içinde gerçekleştirileceğini, zamanlama ve uygunluğun pazar ve mobil operatöre göre değişeceğini kaydediyor.

Şirket muhtemelen öncelikle en yeni cihazlarını, Xperia X serisi Android telefonlarını güncelleme yoluna gidecektir. Büyük ihtimalle 2016 yılı bitmeden ilk Sony cihazlarının Nougat güncellemesini almaya başladığını görebiliriz.

Bu arada Sony Mobile yeni özellikler, işlevler ve kullanıcı arayüzü geliştirmeleriyle ilgili bir video da paylaştı. Şirket, en son Xperia X cihazlarıyla birlikte sunduğu Marshmallow tabanlı kullanıcı arayüzünde Google’ın saf Android deneyimini yansıtan bir tasarım benimsemişti. Nougat ile bu yolda daha fazla adımın atılması bekleniyor.