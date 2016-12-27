Samsung Galaxy Note 7 kaynaklı problemler nedeniyle üçüncü çeyreğin ikinci yarısı ve dördüncü çeyreğin başını sıkıntılı geçirmişti. Buna rağmen, Güney Koreli şirketin 2016’nın dördüncü çeyreğini beklenenden yüksek bir operasyon kârıyla tamamlayabileceği belirtiliyor. Galaxy Note 7 tanıtıldığında büyük ilgi uyandırmıştı. Ancak piyasaya çıkışından bir süre sonra patlak veren batarya kaynaklı sıkıntılar nedeniyle akıllı telefon önce geri çağırılmış, yeni seride de bu problem giderilemeyince cihazın üretimi tamamen durdurulmuştu.

IBK Securities’in raporuna göre, Samsung yılın son çeyreğinde 7.24 milyar dolar operasyon kârı açıklayacak. Bu kârın yarısı, güçlü bellek yongası satışlarına bağlı olarak yarı iletken biriminden gelecek. Bir başka araştırma şirketi olan HMC Securities de Samsung’un 7.24 milyar dolar kâr açıklamasını öngörüyor. Bu rakam, HMC’nin bir önceki öngörüsüne kıyasla yüzde 10’luk bir artışa tekabül ediyor. Bu beklentiler gerçekleştiği takdirde Samsung, son üç yıllık dönemdeki en yüksek operasyon kârını açıklamış olacak. Note 7 hüsranı yaşanmasaydı bu rakamın çok daha yüksek olacağını tahmin etmek pek zor değil.

Samsung, analistlerin öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda, operasyon kârını bir önceki çeyreğe göre yüzde 67 oranında artırmış olacak. Güney Koreli şirket, yılın üçüncü çeyreğini 4.33 milyar dolar operasyon kârıyla tamamlamıştı. Pek çok analist ilk etapta Samsung’un Note 7 hüsranı ve bir yolsuzluk skandalı nedeniyle daha düşük bir operasyon kârı açıklamasını öngörmüştü. Söz konusu yolsuzluk skandalına Samsung Başkanı Park Geun-hye ve arkadaşı Choi Soon-sil’in adı karışmıştı. Choi’nin devlet işlerine yasadışı olarak karıştığı iddia edilirken, Samsung’un da Choi tarafından yönetilen vakıflara yüklü miktarda bağış yaptığı öne sürülüyor.

Samsung’un mobil biriminin geri dönüşü içinse gözler yeni amiral gemisi telefonuna çevirilmiş durumda. Galaxy S8 ile ilgili dedikodular şimdiden etrafta yoğun biçimde dolaşıyor. Bir versiyonunda Qualcomm Snapdragon 835 işlemci kullanmasına kesin olarak bakılan telefonda 8 GB RAM bulunacağı söyleniyor. Şirketin önümüzdeki yıl Galaxy Note serisi bir tablet çıkarmak yerine 6 inç ekranlı Galaxy S8 Plus isimli bir modeli tanıtacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy Note 7 krizinin borsadaki etkilerini sildi

Galaxy Note 7 krizinin patlak vermesiyle birlikte Samsung hisselerinin değeri 1219 dolara kadar gerilemişti. Eylül ortasında gelinen bu noktadan sonra yüzde 23 oranında değer kazanan Samsung hisseleri, 1496 dolar seviyelerini tekrar görmeyi başardı.