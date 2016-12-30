Samsung Focus ile Android için hazırladığı üretkenlik uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Yayınladığı son güncellemeyle uygulamayı beta olmaktan çıkaran Samsung, uygulamanın 10 bin ila 50 bin arasında olan yükleme sayısını daha yukarıya çekmeyi hedefliyor.

Ancak uygulamanın sadece Samsung’un akıllı telefonlarına özgü olduğunu belirtmek gerekiyor. Güney Koreli şirket akıllı telefon pazarının lideri olsa da, bu durum uygulamanın benimsenmesini etkileyebilir.

Focus ile Samsung akıllı telefon sahipleri e-postalarına, takvimlerine, kişi listelerine ve notlarına tek bir sekme üzerinden ulaşabiliyor. Kullanıcılar bazı anahtar kelimeler için alarm kurabiliyor. Örneğin, “toplantı” kelimesi anahtar kelime olarak belirlenirse bu kelimeyi barındıran e-postalar doğrudan ana sekmeye taşınıyor. Buna ek olarak, bazı kişiler de öncelikli olarak işaretlenebiliyor. Böylelikle bu kişilerden gelen e-postaların kalabalığın içinde gözden kaçmasına karşı önlem alınmış oluyor.

Samsung Focus ile hızlı biçimde konferans bağlantısı yapılabiliyor

Samsung Focus üzerinden iş için gerçekleştirilecek konferans bağlantıları da hızlı biçimde başlatılabiliyor. Uygulamanın kullanıcıları, konferans bağlantısının davetini uygulamadan çıkmadan hızlı biçimde gönderebiliyor.