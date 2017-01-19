LG, yeni amiral gemisi G6’ya dair çeşitli ipuçları vererek heyecanı artırmaya devam ediyor. Şirketin verdiği ipuçlarının alışılmışın dışında olması da ayrıca dikkat çekiyor. Bataryanın aşırı ısınmayacağını şimdiden garanti eden LG, bunun için telefona bakır kablolarla bir havalandırma sistemi yerleştirdiğini açıklamıştı. Akıllı telefonun ekranıyla ilgili önemli bilgiler de paylaşan şirket, yeni amiral gemisinin tanıtım etkinliğinin davetiyelerini göndermeye başladı. Buna göre, LG G6 26 Şubatta Barselona’da tanıtılacak. Etkinlik, Türkiye saatiyle 14:00’da başlayacak.

LG tarafından gönderilen etkide doğrudan G6’nın adı geçmiyor. Ancak hem etkinliğin tanıtım tarihi hem de etkinlik için seçillen slogan, G6’yı işaret ediyor. Şirket, geçtiğimiz yıl MWC 2016’da G5’i tanıttığı etkinlik için “Oyun başlıyor” sloganını kullanmıştı. Bu yılki etkinlik içinse “Daha fazlasını gör, daha fazla oyna” sloganı seçildi. MWC 2016’da G5’in tanıtıldığı düşünülünce MWC 2017’de de G6’nın tanıtılması muhtemel görünüyor. Bir sürpriz daima ihtimaller dahilinde olsa da, söz konusu etkinliğin yıldızının LG G6 olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

LG’nin yeni amiral gemisi G6’nın 5.7 inç Quad HD çözünürlüklü LCD ekranının 9:18 gibi sıra dışı bir görüntü oranına sahip olacağı da şimdiden biliniyor. Bu görüntü oranının Android Nougat’nın bölünmüş ekran ve çoklu pencere fonksiyonlarını daha iyi yansıtacağı belirtiliyor. Şirketin G6 ile modüler tasarımdan vazgeçtiği de konuşlanlar arasında yer alıyor.

LG G6 Qualcomm Snapdragon 835 işlemci taşıyacak

LG G6’nın arka panelinin cam ile kaplı olacağı ve ekranının da ön yüzünü uçtan uca kaplayacağı söyleniyor. Suya geçirmez kasa da ortaya atılan özellikler arasında bulunuyor. Güney Kore’de 10 Kasımda satışa sunulacağı iddia edilen telefonun Qualcomm Snapdragon 835 işlemci taşımasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.