LG’nin görünüşte bağımsız olan ekran üretim iştiraki LG Display, 5.7 inç LCD ekranın duyurusunu gerçekleştirdi. Bu ekran 18:9 gibi sıra dışı bir görüntü oranına ve QHD+ çözünürlüğe sahip. Şirketin söylediğine göre, bu ekran LG’nin gelecek nesil akıllı telefonunda, yani LG G6’da kullanılacak.

Bu arada telefonun geliştirme çalışmalarına yakın olan kaynakları belirttiğine göre, telefonun ekran-gövde oranını mümkün olan en yüksek değere çıkarma konusunda özel çalışma yapılıyormuş. LG daha önce LG G2 modeliyle bu felsefeye uygun bir tasarım ortaya koymuştu. Ancak daha sonra çıkan büyük ekranlı modellerde diğer tasarım özelliklerini ön plana aldığı için bundan uzaklaşmıştı.

18:9 görüntü oranı ilginç, çünkü bu durumda şu anda mobil veya masaüstü cihazlarda tüketilecek en uygun içerik formatı olan 16:9’un ötesine geçilmiş oluyor. Xiaomi Mi Mix modelinde yer alan 17:9’luk görüntü alanının 16:9’luk kısmının gerisinde kalan bölümü Android‘in navigasyon kontrolleri için kullanılıyor. LG’nin bundan da daha geniş alan sunacak olması, gelecek nesil akıllı telefonda geleneksel oranın ötesine geçecek bölümde ek içeriklerin veya kontrollerin sunulabileceğini işaret ediyor. Belki V10 veya V20’de ikinci ekranla sunulan işlevlere benzer işlevleri LG G6’nın daha yüksek görüntü oranına sahip ekranında görebiliriz.

Muhtemelen LG ekranın etrafını saran çerçeveyi epey daraltma yoluna gidecektir. Bu durum, sahip olduğu 5.7 inç ekrana göre nispeten daha düşük bir yüzey alanını barındıran telefonla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Örneğin, 6.4 inç ekranlı ve neredeyse sıfır çerçeveli Xiaomi Mi Mix, 5.5 inç ekranlı iPhone 7 Plus ile hemen hemen aynı yüzey alanına sahip. LG G6 da muhtemelen benzer bir sonuç verecek, belki de bu yeni telefon, geçen yılın başının LG amiral gemisi olan, 5.3 inç ekranlı G5 ile hemen hemen aynı yüzey alanına sahip olacak. LG Display, yeni ürettiği bu panel için gerekli olan çerçeve kalınlığının kenarlarda yüzde 10, üstte ise yüzde 20 daha küçük olduğuna dikkat çekiyor.

QHD+ ise alışılmış Quad HD çözünürlüğün üstüne birkaç satır pikselin eklendiği anlamına geliyor. Böylelikle yeni LG Display paneli 2880 x 1440 piksle çözünürlük sunuyor. Aslına bakarsanız, bu yeni ekranın görüntü oranı 2:1 olarak da nitelendirilebilir, ancak 18:9 şeklinde bir kullanım bu ekranın 16:9 ekrana göre daha geniş bir görüntüleme alan sunduğunu, aşılmış görüntüleme oranı değerleri üzerinden, daha iyi şekilde anlatıyor. Ayrıca LG Display yüzde 30 gibi daha iyi güç tüketim değerine dikkat çekiyor. Ancak burada hangi ekran türünün referans alındığı noktasında bilgi verilmiyor. Ayrıca şirket iletim tarafında da yüzde 10’luk bir artışa dikkat çekiyor. Bu da dış ortamda daha iyi görüş sağlandığı anlamına geliyor.

LG G6’nın resmi tanıtımı şubat ayı sonunda, Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştirilecek.