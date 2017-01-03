Lenovo X1 serisinin 2017 model ürünlerini CES 2017’de gözler önüne çıkardı. Kurumsal kullanıcılara yönelik bir ultrabook olan Lenovo ThinkPad X1 Carbon, serinin ürünleri arasında ön plana çıkıyor. X1 Tablet ve X1 Yoga da Carbon’a eşlik ediyor. X1 serisi, X1 Carbon ile popülarite kazanmış ve geçtiğimiz yıl da genişletilmişti.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Beşinci nesil X1 Carbon, gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Gümüş, beşinci nesille birlikte X1 Carbon’un renk seçenekleri arasındaki yerini alıyor. Yeni Lenovo X1 Carbon, hafif ve küçük kasasına rağmen tek şarjda 15,5 saat pil ömrü vadediyor.

Lenovo’dan yapılan açıklamaya göre, beşinci nesil X1 Carbon’da 14 inç IPS ekran 13 inç ekranlı bir dizüstü bilgisayarın kasasına yerleştiriliyor. Yeni X1 Carbon’un ağırlığının 1.1 kilogramın altında olması da ön plana çıkarılan özellikleri arasında bulunuyor. Thunderbolt 3 girişi, yüz tanıma için kızılötesi kamera ve parmak izi tarayıcısı da yeni X1 Carbon’un dikkat çekici özellikleri içinde yer alıyor.

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Yeni Lenovo ThinkPad X1 Carbon, yurt dışında önümüzdeki şubat ayında 1349 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Lenovo ThinkPad X1 Tablet

“2’si 1 Arada” formatında bir cihaz olan X1 Tablet de 2017 modeliyle X1 Carbon’un yanındaki yerini alıyor. Modüllerin varlığıyla X1 Tablet’in yetenekleri biraz daha artırılıyor. Bu modüller arasında giriş sayısını artıran ve standart pil ömrünün üzerine 5 saat daha süre ekleyen bir modül de bulunuyor. Entegre projektör de X1 Tablet’in dikkat çeken modülleri arasında yer alıyor.

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ThinkPad X1 Tablet, önümüzdeki mart ayında 949 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Lenovo ThinkPad X1 Yoga

2017 model ThinkPad X1 Yoga, Yoga modellerinden aşina olunan esnekliği yansıtan bir cihaz niteliğini taşıyor. Windows 10 işletim sistemini barındıran yeni X1 Yoga’da 14 inç OLED ekran bulunuyor. Bu ekran, yüzde 100 Adobe RGB desteği sunuyor. Intel Iris Graphics, Intel HD Graphics’e kıyasla daha gelişmiş bir performans vadediyor. ThinkPad Pen Pro, yeni elastomer ucuyla cam üzerinde daha iyi sürtünme sağlıyor.

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Lenovo’dan yapılan açıklamada X1 Yoga’nın klavyesinin kendine özgü klavyesinin geliştirilmesi de dikkat çekiyor. X1 Yoga, önümüzdeki şubat ayında 1499 dolardan başlayacak fiyatlarla raflardaki yerini alacak.