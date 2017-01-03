Lenovo, CES 2017 kadrosunda oyuncuları da unutmadı. Lenovo Legion Y720 ve Y520 adını taşıyan dizüstü bilgisayarlarıyla oyuncuların ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Y720, sanal gerçekliğe hazır olmasıyla da ayrıca dikkat çekiyor.

Lenovo Legion Y520

Legion Y520’de 15.6 inç, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü, IPS ekran bulunuyor. Dizüstü bilgisayarın işlemci seçenekleri yedinci nesil Intel Core i7’ye kadar uzanıyor. Grafik işlemcisi seçenekleri NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti’ye, RAM opsiyonları 16 GB’ye ve depolama alanı seçenekleri de 2 TB’ye kadar ulaşıyor.

Legion Y520’de Harman sertifikasını taşıyan 2 watt hoparlörler ve Dolby Audio Premium ses teknolojisi de bulunuyor.

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Legion Y520, tam şarjla 4 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Tartıda 2.4 kilogram çeken Legion Y520 için sadece siyah renk seçeneği bulunuyor. USB-C girişi, iki adet USB 3.0 girişi, bir USB 2.0 girişi, HDMI, ses ve kulaklık girişleri, Ethernet portu ve 4’ü 1 Arada kart okuyucusu, Legion Y520’nin bileşenleri arasında yer alıyor.

Lenovo Legion Y720

Lenovo Legion Y720, Y520’ye kıyasla biraz daha gelişmiş özellikler taşıyor. Oyun severler diledikleri takdirde 15.6 inç Ultra HD 3850 x 2160 IPS ekran ile 4K oyun deneyimini yaşayabiliyor. Yedinci nesil Intel Core i7 işlemciyle sanal gerçekliğe hazır hâle gelen Legion Y720, NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB grafik işlemcisi barındırıyor. 16 GB’ye kadar bellek ve 2 TB’ye kadar depolama alanı da Legion Y720’nin özellikleri arasında bulunuyor.

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Bir çift 2 watt JBL hoparlör barındıran dizüstü bilgisayarda bir tane de Dolby Atmos teknolojisine sahip 3 watt’lık derin bas hoparlörü yer alıyor. Tam şarjla 5 saatlik pil ömrü sunan Lenovo Legion Y720, Thunderbolt girişi de barındırıyor.

Lenovo Legion Y520, önümüzdeki ay 899.99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Legion Y720 ise nisanda 1399.99 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak.