Apple iOS 10.3 beta 1 sürümüyle birlikte geliştiricilerin iPhone, iPad ve iPod touch’ta çalışacak bir sonraki sürümü test etmelerine imkan sağlamaya başladı. Geçtiğimiz ay içinde, iOS 10.3’ün ilk beta sürümünün ocak ayı içinde yayınlanabileceği, yeni sürümle birlikte Denetim Merkezi içine Sinema Modu olarak adlandırılan yeni bir kontrolün ekleneceği söylenmişti.

Apple geçen yıl bu zamanlarda da özellikler bakımından yoğun olan iOS 9.3’ün ilk beta sürümünü yayınlamıştı. O sürümde Night Shift, yeni CarPlay özellikleri ve yüklü gelen uygulamalar için getirilmiş birtakım güncellemeler bulunuyordu. iOS 9.3’ün ilk beta sürümü 11 Ocak tarihinde yayınlanmış, resmi versiyonu ise 21 Martta gelmişti. Apple’ın bu yıl iOS 10.3’ün hazırlığı ve yayını için de benzer bir takvim izlemesini bekleyebiliriz.

iOS 9.3’ün 9.7 inç iPad Pro’nun tanıtılmasıyla birlikte yayınlandığını dikkate alırsak, iOS 10.3’ün de Apple’dan önümüzdeki ilkbaharda beklenen üç yeni iPad’in duyurulmasıyla birlikte yayınlanmasını beklemek çok da mantıksız bir yaklaşım olmaz gibi görünüyor.

9to5Mac’in ortaya çıkardığına göre iOS 10.3 beta 1 sürümü aşağıdaki yeniliklerle geliyor.

iOS 10.3 beta 1 yenilikleri