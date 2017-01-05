CES 2017’de pek çok sürücüsüz otomobil görücüye çıkıyor. Hyundai Ioniq, bu gruba katılan en son otomobil oldu. Ioniq’i diğer sürücüsüz otomobillerden ayıran ise daha uygun bir fiyatla kullanıcılarla buluşacak olması oluyor.

Nispeten daha ucuz sensörlerin tercih edilmesi ve işlemci gücünün daha düşük tutulması, Ioniq’e herkesin erişebilmesini mümkün kılıyor.

Otomobilin dış görünüşüne fazla etkide bulunmak istemeyen Hyundai, lazerli LIDAR sensörleri tamponun altına gizliyor. Benzer bir yaklaşımı Delphi de Audi SUV’ler üzerindeki otonom sürüş teknolojisi uygulamasında göstermişti.

Ioniq, görüntüsüyle çok sayıda sensör ve tavan kamerası barındıran diğer sürücüsüz otomobillerden ayrılıyor.

Hyundai Ioniq 250 kilometre menzil vadediyor

Tamamen elektrikli olarak çalışan Ioniq’te 28 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya bulunuyor. Hyundai, sürücüsüz otomobilinde 250 kilometre menzil vadediyor.