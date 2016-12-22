Huawei P10, büyük ihtimalle önümüzdeki ilkbaharda resmiyet kazanacak. Ancak pek çok amiral gemisi telefonun başına gelen durum, P10 için de tekrarlanıyor. Huawei’nin cihaza yerleştirebileceği çeşitli özellikler zaman zaman internete sızıyor.

Dedikodulara göre, Huawei’nin yeni amiral gemisinde iki tarafa doğru kavislenen bir ekran bulunacak. Çinli üretici, kısa süre önce tanıttığı Mate 9’un Porsche Design versiyonunda da kavisli ekrana yer vermişti. Çinli kaynaklara göre, kablosuz şarj da P10’un taşıyacağı özellikler arasında bulunuyor.

Huawei P9’da bir ana ekran tuşu bulunmuyor. Ancak geçmiş sızıntılar ve internette dolaşan bilgilere göre, Huawei P10 ana ekran tuşuyla birlikte gelecek.

Huawei P9, 1080p çözünürlüklü 5.2 inç ekrana sahip. P10’un çift tarafa kavislenen 5.5 inç ekranının ise 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip olacağı söyleniyor.

Önümüzdeki üç-dört ay içinde tanıtılması beklenen amiral gemisi bir telefon için bu özellikler pek şaşırtıcı değil. Ancak Huawei’nin sürpriz bir özellikle kullanıcıların karşısına çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.

Huawei P10 iki farklı versiyonla kullanıcıların karşısına çıkabilir

Huawei P10 ile ilgili olarak ortaya atılan bir diğer iddia ise telefonun iki farklı versiyonla kullanıcıların karşısına çıkacağı yönünde. Bunlardan birinin düz ekrana sahip olacağı, P10 Plus adıyla anılan modelde ise kavisli ekranın bulunacağı söyleniyor.