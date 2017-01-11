HTC Desire 650 kasım ayının sonlarında tanıtılmış ve aralık ayında da şirketin ana vatanı Tayvan’da satışa sunulmuştu. Akıllı telefon önümüzdeki ay itibarıyla Avrupa’da ve başka bölgelerde de satışa sunulacak. Cihazın küresel yolculuğunda Kuzey Amerika’yı pas geçmesi bekleniyor.

Desire 650, özellikleri itibarıyla selefi Desire 630’a oldukça yakın bir noktada duruyor. Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 400 işlemciye 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. SD kart ile depolama alanı büyütülebiliyor. 720p çözünürlüklü 5 inç TFT ekran, 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera da akıllı telefonun bileşenleri arasında bulunuyor.

HTC, pek çok telefonunda olduğu gibi, Desire 650’de de stereo hoparlörlere yer veriyor. Bu hoparlörler ekranın üstünde ve altında konumlanıyor. Desire 650’nin arka paneli ise kendine özgü bir görüntüye sahip. Dikey olarak iki parçaya bölünmüş gibi görünen arka panelin alt kısmında daha iyi tutunma sağlayan kazınmış bir dokunun olması dikkat çekiyor.

HTC Desire 650 BoomSound’un özel bir versiyonunu taşıyor

Akıllı telefon, HTC’nin BoomSound teknolojisinin bir versiyonunu da barındırıyor. Bu versiyonda sadece kulaklıkla kullanım için özel bir ses profili sunuluyor. Kamera uygulamasında ise HDR ve panoramik çekim gibi standart çözümlerin yanı sıra özel bir selfie modu bulunuyor. Düşük ışıklı ortamlarda çekim için gece modu sunan kamera uygulaması, HTC’nin tema motoruyla daha fazla özelleştirme seçeneğini de kullanıcıların karşısına çıkarıyor.

HTC Desire 650 1 of 6

Akıllı telefonun küresel satış fiyatları konusunda ise henüz bilgi verilmedi.