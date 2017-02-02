Samsung’un orta üst segment telefonları barındıran Galaxy A serisi kullanıcıların beğenisini topluyor. 2015 ve 2016 yıllarında çıkan Galaxy A telefonlarının gördüğü ilgiden cesaret alan Samsung, 2017’de de bu seriyi yeni ürünlerle devam ettiriyor. Bu yılın hemen başında serinin üç yeni üyesi; Galaxy A3, A5, A7 (2017) modelleri tanıtıldı. Bunlar, daha ocak ayı bitmeden Türkiye’de de satışa sunuldu.

Galaxy A7 (2017) test merkezimize ulaştı. Henüz açılmamış kutusunu hep birlikte açıyoruz. 2017 model A7’nin kutusundan çıkanlara baktığımızda Galaxy S ve Note serisi telefonlarda gördüğümüzden biraz daha farklı, çoğu kulak içi kulaklık modellerinde gördüğümüz tarzda topuzlara sahip kulaklıklar çıktığını görüyoruz. USB-C portlu telefonun kutusundan doğal olarak USB-C uçlu bir USB kablosu çıkıyor. Ancak Samsung, pratiklik sağlaması amacıyla kutuya microUSB-USB-C adaptörü de eklemiş. Şarj adaptörü ise hızlı şarj desteğine sahip.

Galaxy A serisi her geçen yıl daha da şık hâle geliyor. Galaxy A7 (2017)’nin elimize ulaşan siyah renkli versiyonu, geçen yaz çıkan ve sonu pek de iyi olmayan Galaxy Note 7’nin siyah renkli versiyonu gibi, metal çerçevesi de siyah renkte tasarlanmış. Ön ve arka camın siyahıyla bütünleşen metal çerçeve sayesinde ortaya simsiyah, göz alıcı bir telefon çıkıyor. Ne var ki, cam yüzey, özellikle arka taraf parmak izini epey tutuyor. Arkada yer alan 16 megapiksel kameranın çıkıntısının olmaması da memnuniyet verici. Bu da telefonu bir yüzeye koyduğunuzda herhangi bir oynama yapmayacak olması anlamına geliyor.

Galaxy S7 ve S7 edge’in çizgisini takip eden Galaxy A7 (2017), tıpkı o telefonlar gibi ele rahat oturan bir tasarıma sahip. Arka yüzeyin kenara doğru hafif kavis yapan yapısı ergonomiyi artırıyor. Cam yüzey çok kaygan değil, bu da kullanımı daha rahat hâle getiriyor. Bunun dışında ince sayılabilecek profili de tek elle kullanıma olumlu katkıda bulunuyor.

Galaxy A7 (2017)’nin nanoSIM kart tepsisi sol kenarda yer alırken, microSD kart yuvası üst kenarda bulunuyor. microSD kart tepsisini kaldırdığınızda bunun normale göre uzun olduğunu fark edebilirsiniz. Aslında orada ikinci bir SIM kart için alan var gibi görünüyor, ancak bizim elimize ulaşan test ürünü gibi tek SIM kart destekli versiyonlarda bu alan kapatılmış şekilde geliyor. A7 (2017)’nin çift SIM kart destekli versiyonlarında bu alanda ikinci hat için yer bulunuyor.

Samsung Galaxy A7 (2017)’nin 5.7 inç Full HD Super AMOLED ekranı yüksek parlaklık ve canlılığa sahip. Exynos işlemci de oldukça hızlı şekilde çalışıyor. İlk kurulumda o kadar uygulamayı aynı anda indirmeye başlayıp, telefonu bir yandan da sürekli kurcalamamıza rağmen aşırı şekilde ısınmadığını belirtmemiz gerekiyor. Üstelik yaklaşık 12 saat boyunca pek de seyrek olarak nitelendiremeyeceğimiz kullanımdan sonra pil seviyesinin sadece yüzde 100’den 70’e inmesi de memnuniyet verici.

Galaxy A7 (2017) ile ilgili ilk izlenimlerimiz bu şekilde. Çok daha fazlasını yakında yayınlayacağımız detaylı incelemede bulacaksınız. Şimdilik sizi kutu açılımı videosu ile başbaşa bırakalım.