Fallout Shelter Xbox One ve Windows 10 işletim sistemli PC sahipleriyle 7 Şubatta buluşacak. Fallout Shelter, gerçek Fallout oyunları kadar derin ve genişleyen bir deneyim sunmuyor. Ancak yine de yönetim mekaniği ve sığınak yapım süreci oyuna ayrı bir hava katıyor.

Fallout Shelter’ın Microsoft’un platformlarında yayınlanacak versiyonu, 2015’te yayınlanan versiyonla aynı özellikleri taşıyacak ve ücretsiz olacak.

Fallout Shelter’da oyuncular bir tür gözetmen olarak görev yapıyor. Sığınaklarını inşa eden ve yöneten oyuncular, sığınaklarında yaşayanları yönetiyor ve onlara görevler veriyor. Oyuna genişleme paketleriyle yeni konumlar, düşmanlar, hayvanlar ve sığınaklarda yaşayanlar için yeni kişiselleştirme seçenekleri ekleniyor.

2015’in en çok indirilen mobil oyunlarından biri olan Fallout Shelter, teknik açıdan geçtiğimiz yazdan bu yana PC üzerinde oynanabiliyordu. Bu imkan Steam üzerinden sağlanıyordu. Ancak Fallout Shelter’ın Xbox ve Windows Mağaza’ya gelişiyle birlikte oyun, Play Anywhere girişimini de destekleyecek.

Fallout Shelter Xbox One için özelleştirildi

Oyunda Xbox One kumandasıyla daha rahat kontrol sağlanması amacıyla çeşitli özelleştirmeler yapıldı. Bu özelleştirmenin oyun deneyimine nasıl bir etkisi olacağı ise Fallout Shelter’ın yayınlanmasından sonra anlaşılacak.