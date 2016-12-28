BlackBerry Mercury, Kanadalı üreticinin tamamen kendi elinden çıkan son telefonu olacak. DTEK70 kod adıyla da anılan akıllı telefonun önümüzdeki hafta başlayacak CES 2017’de görücüye çıkması bekleniyor. Kanadalı şirket Mercury’nin ardından markasını taşıyan telefonların üretimini, pazarlamasını ve dağıtımını TCL’ye devredecek.

Mercury henüz resmiyet kazanmış olmasa da, telefona ait olduğu söylenen bazı fotoğraflar bir süredir internette dolaşıyor. Sızan fotoğraflar, akıllı telefon konusunda fikir edinmeyi mümkün kılıyor. Fotoğraflarda boşluk tuşuna entegre edilen parmak izi tarayıcısının varlığı dikkat çekiyor.

İnternete sızan yeni görüntülerdeki, daha önce ortaya çıkan taslaklarda görülen cihaza fazlasıyla benziyor. Bu da sızıntıların gerçek olma ihtimalini biraz daha yukarıya çekiyor. Akıllı telefonun ön yüzünde sağ üstte bulunan kameranın daha önceki sızıntılara göre biraz daha küçülmüş olması dikkat çekiyor. Bunun dışında her şey daha önceki sızıntılarla aynı görünüyor.

BlackBerry Mercury’de kenarlara doğru kavislenen 4.5 inç Full HD bir ekran bulunuyor. Üst kenarda hoparlör ızgarasının ve sensörlerin varlığı dikkat çekiyor. Orta segmentte konumlanacak Mercury’de 2.2 GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 821 işlemci bulunması ve bu işlemciye 3 GB RAM’in eşlik etmesi bekleniyor.

BlackBerry Mercury 18 megapiksel çözünürlüklü arka kamerayla gelebilir

BlackBerry’nin tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği son cihaz olan Mercury’nin arkasında 18 megapiksel kamera bulunması bekleniyor. Ön kameranın ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip olması öngörülüyor. Tıpkı DTEK 50 ve 60 gibi DTEK 70’in de kutusundan Android 7.0 Nougat yüklü olarak çıkacağı belirtiliyor. BlackBerry, akıllı telefonu CES 2017’de tanıtıp tanıtmayacağı konusunda henüz bir doğrulama yapmış değil.