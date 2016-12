Asus geçen yıl çıkardığı ZenFone 4, 5 ve 6 akıllı telefonlarıyla giriş ve orta segmentteki kullanıcıların ilgisini çekmişti. Tayvanlı şirket bu yıl biraz daha farklı bir şey denedi. CES 2015’te duyurusu gerçekleştirilen ZenFone 2, geçen yılın modellerine göre çıtayı biraz daha yükseltmiş, gözüne orta ve orta üst segmentteki kullanıcıları kestirmiş. Geçtiğimiz günlerde Türkiye piyasasına giriş yapan ZenFone 2’nin farklı konfigürasyona sahip modelleri bulunuyor. Türkiye’de üst sınıf ZenFone 2’lerin çıkışını görmek bir hayli memnun edici. Bir süredir deneyimlediğimiz kırmızı arka kapaklı, 32 GB dahili hafıza, 4 GB RAM ve Intel Atom Z3580 işlemcili Asus ZenFone 2 ZE551ML ile ilgili deneyimlerimizi aktarma zamanı geldi.

Video İnceleme

Asus ZenFone 2’yi ilk kez 2015 Mobil Dünya Kongresi’nde görmüştük ve telefon bir hayli hoşumuza gitmişti. Verdiği hava geçen yılki modellerden daha farklıydı ve biraz daha lüks görünüyordu. Şimdi test için gönderilen kırmızı ve fırçalanmış metal görünümlü arka kapak taşıyan, temel malzemesi plastik olan ZenFone 2’yi elimize aldığımızda geçen yıl yine test için bize gelen ZenFone 5’in havasını hissettik. Diyeceğimiz o ki, her ne kadar geçen yılın ZenFone modellerine göre ilerleme olsa da, Asus ZenFone 2’nin bir orta sınıf Android telefonu havasını yansıtmaya devam ettiğini söylememiz gerekiyor.

ASUS ZENFONE 2 ÖZELLİKLE GEÇEN YILIN ZENFONE 5 MODELİNİN HAVASINI YANSITIYOR, ANCAK ONDAN BİRAZ DAHA LÜKS OLDUĞU HİSSİ VERDİĞİNİ BELİRTMEK GEREK

5.5 inç ekranlı telefon 152.5 x 77.2 x 10.9 mm.’lik boyutlara sahip, ayrıca 170 gr. ağırlığı bulunuyor. Ekranın etrafını saran çerçeve de pek dar görünmüyor. Sonuç olarak Asus ZenFone 2 geniş bir yüzey alanına sahip ve telefonun elinize aldığınızda biraz hantal ve kaba olduğunu düşünebilirsiniz. Arka yüzün kavisli yapılmış olması ergonomi açısından biraz artı puan kazandırıyor. Her ne olursa olsun, Asus ZenFone 2’yi test ettiğimiz süre boyunca büyük ellerimiz ve uzun parmaklarımız bu telefonu kullanırken herhangi bir sorun yaşamadı. Cepte taşıma noktasında da Asus ZenFone 2’nin rahatsız edici bir duruma yol açmadığını söyleyebiliriz.

ZenFone 2’nin ön yüzünde Corning Gorilla Glass 3 ekran camı büyük bir alan kaplıyor. Sadece kapasitif dokunmatik navigasyon tuşlarının bulunduğu bölümün altında plastik bir şerit mevcut. Ön yüzün ve arka kapağın arasında, plastikten yapılmış bir çerçeve ön yüzü ve kenarların yarısını çevreliyor. Bu plastik ne yazık ki çizilmelere karşı pek dayanıklı değil. Test ettiğimiz ZenFone 2’nin kenarlarının çiziklerle dolduğunu maalesef söylemek zorundayız. ZenFone 2’yi cebinizde anahtar veya bozuk parayla birlikte taşımamanızı tavsiye ederiz.

ZENFONE 2’NİN KENARLARINI ÇEVRELEYEN PLASTİK ÇERÇEVE ÇİZİLMELERE VE DARBELERE KARŞI PEK DAYANIKLI DEĞİL, DİKKAT!

Ön tarafta 5.5 inç ekran büyük bir alan kaplıyor, ancak onun etrafını saran çerçevenin de büyüklüğü hatırı sayılır derecede, özellikle de ekranın alt kısmında kalan çerçeve alanı bu büyüklüğün aslan payını teşkil ediyor. Ekranın üstünde Asus logosu, ahize hoparlörü ve 5 megapiksel kamerayı görüyoruz. Ekranın alt kısmında kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları bulunuyor. Kenarlara baktığımızda sol ve sağ kenarın boş bırakıldığını görüyoruz. Üst kenarda güç butonu, 3.5 mm. kulaklık jakı ve ikinci mikrofon bulunuyor.

Özellikle güç butonunun konumuna alışmak biraz zaman alabilir. ZenFone 2’yi tek elle tutarken bu tuşa erişmek için telefonu elinizde hareket ettirmeniz gerek, ya da diğer elinizin parmaklarından yardım alacaksınız. Bu arada Asus ZenFone 2’nin ekranı kapalıyken ekrana iki kez tıklattığınızda kilit ekranı açılıyor, böylelikle bildirimlerinizi hızlı şekilde görebilir, ana ekrana geçiş yapabilirsiniz. Kilit ekranı açıkken yine iki kez tıklatırsanız, ekran tekrar uyku moduna geçiyor.

ÜSTTEKİ GÜÇ BUTONUNA ERİŞMEK BİRAZ ZAHMETLİ, NEYSE Kİ EKRANA ÇİFT TIKLATARAK UYANDIRMA SEÇENEĞİ MEVCUT

Arka tarafa baktığımızda Asus’un LG’den ilham alarak ses tuşlarını kameranın altına yerleştirdiğini görüyoruz. Keşke Asus biraz daha ileri gidebilse ve güç butonunu da buraya bir yerlere koysaydı. Ses tuşunun üstünde 13 megapiksel kamerayı, onun da üstünde çift renkli LED flaşı görüyoruz. Asus, Intel ve ZenFone logoları arka kapağı süslüyor. Çıkarması biraz zahmetli olan ve kuvvet isteyen arka kapağın altında dikkat çeken ilk unsur iki adet SIM kart yuvası oluyor. microSIM kartların yerleştirildiği bu yuvalardan birincisi 3G ve 4G desteği sunarken ikincisi sadece 2G desteği sunuyor. Bu da ikinci hattın genellikle telefon görüşmeleri ve SMS için elverişli olacağı anlamına geliyor. SIM kart yuvalarının üstünde microSD kart yuvasını görüyoruz. Bunların altında sabitlenmiş şekilde kendisini belli eden 3000 mAh kapasiteli pil bulunuyor.

ZenFone 2’nin 5.5 inç ekranı 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlük desteği sunuyor. Bu, 403 ppi piksel yoğunluğunun bulunduğu anlamına geliyor. Keskinlik açısından ZenFone 2’nin IPS ekranı gayet yeterli. Parlaklık açısından ZenFone 2’nin ekranının pek geniş aralığa sahip olmadığını söylemek gerekiyor. Örneğin Samsung Galaxy S6’nınki gibi en yüksek seviyeye ayarlandığında ışıl ışıl parlayan bir ekran ZenFone 2’de yok. Yine de, ZenFone 2’nin mevcut ekranı gayet yeterli ve telefondan tatmin edici bir görsel deneyim elde etmeyi mümkün kılıyor. Otomatik parlaklık ayarının bulunması da memnuniyet verici, güneş ışığı altında da yeterli görüşün sağlandığını söyleyebiliriz.

Asus, ZenFone 2’nin ekranı için farklı beyaz dengesi ve parlaklık ayarları sunuyor. Bildirim paneli içinde yer alan hızlı ayarlar içinden Canlı Mod, Dengelenmiş Mod ve Okuma Modu gibi ekran profilleri arasında geçiş yapmak mümkün oluyor. Canlı Mod yüksek parlaklık ve soğuk renklerle parlak ışık altında ideal görünürken Dengelenmiş Mod ise iç ortamlarda yeterli bir görüş sunuyor. Okuma Modu ise genellikle kitap okurken veya web sitelerinde gezinirken kullanım için isabetli bir seçim olacaktır.

ZENFONE 2’NİN FULL HD EKRANI İÇİN FARKLI PARLAKLIK VE BEYAZ AYARI PROFİLLERİ MEVCUT

ZenFone 2’nin elimizdeki konfigürasyonunda Intel’in 2.3 GHz dört çekirdekli Atom Z3580 yongaseti bulunuyor. PowerVR G6430 GPU’nun da bulunduğu bu işlemciye 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Daha fazla depolama alanı isteyenler için 64 GB’ye kadar kapasite sunan kartları destekleyen microSD kart yuvası mevcut.

Bu donanım paketi ZenFone 2’nin ortalamanın üstü seviyede bir performans sunmasını sağlıyor. AnTuTu ve GeekBench 3 benchmark testlerinin sonuçlarına baktığımızda Asus ZenFone 2’nin, geçen yıl içinde piyasaya çıkan OnePlus One, Samsung Galaxy Note 4, HTC One M8 gibi telefonlarla aynı seviyede puanlar aldığını görüyoruz. AnTuTu’dan alınan 47000 civarındaki puan bu fiyattaki bir telefon için gerçekten etkileyici. Pratikteki durum da benchmark test sonuçlarının yansıması şeklinde. ZenFone 2’nin ZenUI kullanıcı arayüzünde hızlı ve düzgün bir gezinti mümkün oluyor, uygulamalar ve oyunlar fazla beklemeden yükleniyor. İnternette gezinme deneyimi de iyi durumda, sayfaların açılması, ekrana uygun şekilde işlenmesi, yakınlaştırma, uzaklaştırma, kaydırma gibi işlevler gayet hızlı biçimde gerçekleştirilebiliyor. Isınma konusunda da Asus ZenFone 2’nin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu, aşırı derecede ısınmadığını söyleyebiliriz.

ASUS ZENFONE 2 GEÇEN YIL ÇIKAN ÜST SINIF ANDROID TELEFONLARLA AYNI SEVİYEDE BENCHMARK PUANLARI ALMAYI BAŞARIYOR

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, arka kapak çıkarılabilir olsa ve 3000 mAh kapasiteli pil görünse de, ZenFone 2’nin yerine sabitlenmiş, kullanıcılar tarafından çıkarılamayan pili bulunuyor. Sabit pil bulunması Asus ZenFone 2’yi düşünen bazı kullanıcılar için olumsuzluk sayılabilir, ancak bu pil genel olarak iyi bir performans sergiliyor ve değişimi gerekli kılmıyor. Normal yoğunluklu bir kullanımda ZenFone 2 iki güne varan çalışma ömrü sunuyor. Ayrıca Asus ZenFone 2’nin kutusundan çıkan hızlı şarj özellikli şarj adaptörü sayesinde kısa süre şarj ederek birkaç saat götürecek gücü elde edebilirsiniz.

HIZLI ŞARJ ÖZELLİKLİ ADAPTÖRÜ SAYESİNDE KISA SÜREDE SİZİ BİRKAÇ SAAT GÖTÜRECEK ŞARJ İMKANI ZENFONE 2’DE

Kablosuz bağlantı özellikleri bakımından Asus ZenFone 2 epey zengin görünüyor. 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, NFC, A-GPS ve GLONASS destekli GPS, RDS özellikli FM radyo gibi kablosuz bağlantı desteklerinin yanı sıra ZenFone 2 çift SIM kart desteği sunuyor. HSPA ve LTE desteğinden sadece birinci SIM kart yuvasına takılan hat yararlanabiliyor. Bu arada Asus ZenFone 2’nin microUSB portu MHL desteği sayesinde TV’lere görüntü aktarımı da yapabiliyor. Buna ek olarak USB Host özelliği de mevcut.

ZenFone 2’nin arkasında, alt kısma doğru yerleştirilen hoparlörün ses çıkış şiddeti belki çok yüksek değil, ancak YouTube’da bir şeyler izlerken, müzik dinlerken veya internet radyolarında gezinirken yeterli olacaktır. Eğer ZenFone 2’de film izlemeyi düşünüyorsanız kulaklıklarınızı yanınıza almanızda fayda var. Ayrıca ZenFone 2’ye yükleyeceğiniz şarkılarla arkadaşlarınıza eğlenceli bir parti geçirmek istiyorsanız, bir Bluetooth hoparlör ile ZenFone 2’yi eşleştirmeniz ve müziği oradan yaymanız daha yerinde olacaktır.

ASUS ZENFONE 2 1 of 37

Asus ZenFone 2’de Android 5.0 Lollipop yüklü olarak geliyor. Bunun üstünde de Asus’un kullanıcı arayüzü ZenUI’nin bulunduğunu görüyoruz. Kullanıcı arayüzüne baktığımızda Google’ın Android 5.0 ile birlikte getirdiği Material Design tasarım dilinin etkilerini görüyoruz. Asus’un kendi uygulamalarının kısayollarında, ayarlar menüsü içinde bu yeni tasarım dilinin yansımaları mevcut. Öte yandan kilit ekranı, bildirim tepsisi ve hızlı ayarlar da Material Design’dan nasibini almış.

ZENUI KULLANICI ARAYÜZÜNDE MATERIAL DESIGN ETKİLERİ YOĞUN BİÇİMDE HİSSEDİLİYOR

Kilit ekranı gelen bildirimleri göstermesi ve doğrudan bildirimler üzerinden uygulamaları açma imkanı sunmasıyla kullanışlı. Bildirim tepsisi içinde gelen bildirimlerin yanı sıra birçok hızlı ayarın bulunduğunu görüyoruz. Bu kalabalık alan gözünüzü biraz korkutabilir, ancak burada sadece işinize yarayacak olan ayarların bulunduğunu gördükçe bu korkunuz azalacak, bu menüye giderek daha fazla alışacaksınız. Eğer isterseniz Hızlı ayarlar seçeneklerine giriş yaparak sıralamayı kendi isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.

Asus’un etkileri sadece kullanıcı arayüzüyle bitmiyor. Ana ekrana ve uygulama menüsüne baktığımızda birçok uygulamanın yüklü olarak sunulduğunu görüyoruz. Asus klasörü içinde Galeri, Kişiler, Takvim, Do It Later (Anımsatıcı), Dosya Yöneticisi, Saat, Müzik, Hava Durumu, Otomatik Başlama Yöneticisi, Hesap Makinesi, El Feneri, Güç Tasarrufu gibi, ZenFone 2’nin temel uygulamaları olan ve Asus tarafından ön yüklü olarak sunulan uygulamaların bulunduğunu görüyoruz. Apps4U klasöründe ise Clean Master, Dr. Safety, Amazon Kindle, Zinio, Free HD Games, TripAdvisor gibi Asus’un ZenFone 2 kullanıcılarının seveceğini ve kullanacağını düşünerek yüklediği uygulamalar bulunuyor.

ASUS BİRÇOK UYGULAMAYI ÖNCEDEN YÜKLEMİŞ, NEYSE Kİ İSTEDİĞİNİZİ KALDIRMA İMKANINIZ BULUNUYOR

Bütün bu uygulamalar içinden Otomatik Başlama Yöneticisi epey kullanışlı, bunun sayesinde istediğiniz uygulamanın otomatik başlamasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca Clean Master da ZenFone 2’nin belleğini temizleme, gereksiz dosyaları kaldırma gibi işlevler için oldukça kullanışlı. Bahsettiğimiz bu uygulamalar dışında AudioWizard, Ayna, OfficeSuite gibi uygulamalar da mevcut. Bu uygulamaların yüklü olarak gelmesi bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir, neyse ki Asus bunların telefondan kaldırılmasına izin veriyor.

Yukarıda bahsettiğimiz, Asus tarafından sunulan uygulamaların dışında Google’ın çeşitli Android uygulamalarını da ZenFone 2’yi ilk kez açtığınızda yüklü olarak göreceksiniz. Ayrıca Google Play Store üzerinden binlerce ücretli veya ücretsiz uygulama ve oyun arasından dilediğinizi indirebilirsiniz.

ASUS ZENFONE 2 EKRAN GÖRÜNTÜLERİ 1 of 27

Asus ZenFone 2’nin arkasında 13 megapiksel, önündeyse 5 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. ZenFone 2 bu çözünürlük değerleriyle mensubu olduğu segmentteki diğer telefonlarla aynı çizgiyi tutturuyor. Arkadaki kamera otomatik odak, çift LED flaş gibi artık standart hâlini almış özelliklere sahipken, optik görüntü sabitleme ve benzeri gelişmiş özellikleri bünyesinde barındırmıyor. Bu arada coğrafi etiketleme, ekrana dokunarak odaklama, yüz algılama, panorama ve HDR da Asus ZenFone 2’nin kamera sisteminin başlıca özellikleri arasında bulunuyor.

ÖNDE 5 MP, ARKADA 13 MP KAMERA İLE BİR ORTA SEGMENT ANDROID TELEFON KLASİĞİ

ZenFone 2’nin Kamera uygulaması standartların dışına çıkmıyor. Fotoğraf ve video çekim tuşları ekranın sağ kenarında bulunurken ekranın sol kenarına da flaş, kamera değiştirme ve ayarlar ikonları yerleştirilmiş. Bu arada video çekim tuşunun altında yer alan kısayol ikonuna dokunduğunuzda karşınıza birçok farklı çekim modu çıkacak. Otomatik, El ile, HDR, Güzelleştirme, Süper Çözünürlük, Düşük Işık, Gece, Alan Derinliği, GIF animasyon, Panorama, Akıllı Kaldır gibi farklı modlardan ihtiyaçlarınız doğrultusunda yararlanabilirsiniz. Ancak biz fotoğraf çekimlerini genellikle Otomatik mod ile yaptık, bu da çoğu durumda yeterli oldu.

ZENFONE 2’NİN ARKA KAMERASIYLA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR SİZİ ÇOĞUNLUKLA MEMNUN EDECEK

Çekilen fotoğraflara baktığımızda sonuçların ortalamanın üstünde olduğunu gördük. Gün ışığında, yeterli ışık altında çekilen fotoğraflar oldukça canlı, detaylar bakımından doyurucu. ZenFone 2’nin makro çekimlerde gösterdiği başarı da takdire şayan. Odaklama nispeten hızlı sayılır, ancak fotoğraf çekimi siz çekim tuşuna bastıktan 2-3 saniye sonra gerçekleşiyormuş gibi bir izlenim oluyor. Bu sizi yanıltmasın, siz çekim tuşuna bastıktan hemen sonra fotoğraf çekimi yapılıyor, sadece bunun ön izlemeye yansıtılması biraz zaman alıyor. Bu belirttiğimiz duruma rağmen, hareketli nesnelerin çekimi sırasında ZenFone 2 o kadar hızlı davranmıyor, hareketli nesneleri yakalama konusunda bazen başarısız olabiliyor. Düşük ışıklı ortamlarda yapılan çekimlerde Asus ZenFone 2’nin ortalamalarda gezindiğini görüyoruz. Manzara çekimlerinde gürültü miktarı düşük, ancak bulanıklığın az olduğu kareler yakalamak için ZenFone 2’yi sabit tutmalı, belki bir tripoddan yararlanmalısınız.

Önde yer alan 5 megapiksel kamera nispeten yüksek çözünürlüklü selfie fotoğraflar vadediyor. Kamera uygulamasında ön kameraya geçiş yaptığınızda kullanıcı arayüzünde çekim tuşunun değiştiğini, kırmızı-pembe renkli ve kenarında bir ok işareti bulunduğunu göreceksiniz. Parmağınız ok yönünde ortaya doğru sürüklediğinizde 5’ten geriye doğru sayım başlayacak ve selfie fotoğrafınız çekilecek. Bu arada ön kamera için var olan çeşitli güzelleştirme ayarları mevcut, bunlar sayesinde yanakları inceltme, gözleri büyütme, cildi yumuşatma, ten rengini değiştirme gibi düzenlemeler yapılabiliyor. Öte yandan ön kamera için de HDR, selfie-panorama, GIF animasyon, zaman atlama gibi çekim modları da bulunuyor.

ASUS ZENFONE 2 İLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR 1 of 38

Video tarafında Asus ZenFone 2’nin diğer çoğu orta sınıf Android telefonunda olduğu gibi 1080p Full HD video kayıt imkanı sunduğunu görüyoruz. Çekilen videolarda hareketin neden olduğu titreşimler dikkat çekiyor, ancak odaklama, parlaklık ve canlılık noktasında Asus ZenFone 2’nin video çekimlerinin tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz.

Asus ZenFone 2 bu yılın merakla beklenen telefonları arasında yer alıyordu. Üst sınıf akıllı telefonların fiyatlarının 2500 TL ve üstüne yükseldiği bir ortamda, ortalama üstü teknik özellikler ve performansı uygun fiyata sunan telefonlar daha fazla önem kazandı ve ilgi görmeye başladı. Asus ZenFone 2 de bu gruptaki telefonlar arasında bulunuyordu. İncelediğimiz Asus ZenFone 2 konfigürasyonunun peşin satış fiyatı 1299 TL olarak belirlenmiş. Fiyatı, teknik özellikleri ve sunduğu performansı birlikte değerlendirdiğimizde, Asus ZenFone 2’nin kendisi için verilen paranın karşılığını verdiğini söyleyebiliriz.

FİYATI, TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SUNDUĞU PERFORMANSLA ASUS ZENFONE 2 KENDİSİ İÇİN VERİLEN PARANIN KARŞILIĞINI VERİYOR

ZenFone 2’nin 5 inç Full HD ekranı kullanıcılara memnun kalacakları bir görsel deneyim yaşatıyor. Intel Atom işlemcinin belki yıldızlar seviyesinde gezinen performansı yok, ancak ZenFone 2 ile günlük işlerinizi rahatlıkla görmenizi, oyunları takılma olmaksızın, eziyet çekmeden oynamanızı sağlayacaktır. 4 GB RAM üst sınıf Android telefonlarda bile yok, bu da ZenFone 2’nin en cazip tarafları arasında bulunuyor. Kameralar da mükemmel sayılmaz, ancak dışarıda gezinirken, doğumgünü, düğün, vb. özel günlerde çektiği fotoğraf ve videolarla işinizi fazlasıyla görecektir. 1299 TL’lik model çığu kullanıcı için yeterli görünüyor, ancak daha yüksek depolama kapasitesini isteyenler 200 TL daha ödeyerek 64 GB kapasiteli versiyonu tercih edebilirler.