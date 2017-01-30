Apple İran merkezli iOS uygulamalarını App Store’dan kaldırıyor. Söz konusu iddia, İran’da yayın yapan internet sitesi TechRasa tarafından gündeme taşındı. TechRasa’nın haberinde, İran’ın en büyük e-ticaret platformu DigiKala’nın iOS uygulamasının App Store’den kaldırıldığı belirtiliyor.

Apple’ın İran merkezli uygulamaları App Store’dan kaldırmasının nedenleri şu an için bilinmiyor. TechRasa’ya göre, Cupertino merkezli şirketin bu hamlesinin altında uluslararası ticaret yasalarından kaynaklanan kısıtlamalar yatıyor. Ancak detaylar, İranlı geliştiricilerinin manevra alanına sahip olduğunu gösteriyor.

Apple geçtiğimiz eylül ayında İranlı girişimci ve geliştiricilere App Store’a kısıtlı erişim imkânı sağlamıştı. Şirket böylelikle geliştiricileri uygulamalarını başka ülkelere kaydetme zorunluluğundan kurtarmayı amaçlamıştı. Apple İran merkezli uygulamalar için kısıtlamaları kademeli olarak kaldırsa da, birden bu denli keskin bir kısıtlamaya gitmesi kafaları karıştırıyor.

Uygulamalarını App Store’a teslim etmeyen çalışan İranlı geliştiricileri şu mesaj karşılıyor: “Ne yazık ki, İran bölgesinde erişilebilen bir App Store bulunmuyor. Ayrıca İran merkezli şirketler ve kuruluşlarla işlem içine giren uygulamalar, İran’a yönelik yaptırımlara aykırı oldukları için App Store’da tutulamıyor. Dolayısıyla şu anda başvurunuzu kabul edemiyoruz. Uluslararası ticaret yasalarının revize edilmesinin ardından başvurunuzu yeniden teslim etmenizi öneriyoruz.”

Bu açıklamaya rağmen, akıllara bir soru geliyor. Apple’ın uygulamasını kaldırdığı e-ticaret platformu DigiKala, işlemlerini Shaparak ödeme sistemi üzerinden gerçekleştiriyor. Bu sistemle uluslararası ödemeler gerçekleştirilemediği için Apple’ın hizmet ve koşullarına aykırı bir durum olduğu düşünülmüyor.

TechRasa’nın haberine göre, bazı İran bankaları iOS uygulamalarını App Store’a kaydettirmeden müşterilerine ulaştırmak için alternatif ödeme yöntemlerine yöneldi. Telefonların jailbreak edilmesi de söz konusu yöntemler arasında sayılıyor.

Apple İran akıllı telefon pazarında yüzde 15’lik bir paya sahip

İran pazarında hâli hazırda 40 milyon civarında akıllı telefonun olduğu belirtiliyor. Bunların 6 milyonunun ise iPhone olduğu söyleniyor. Son yaşananlar hakkında bir açıklama gelmese de, Apple’ın İran’daki kullanıcılarına yardımcı olacak bir çözüm için çalıştığı biliniyor.