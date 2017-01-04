Acer yılın ilk büyük teknoloji etkinliği olan CES 2017’de en yeni bilgisayarlarını ve dünyanın ilk göz takip teknolojisine sahip 21:9 kavisli monitörünü sergiliyor. Bu arada söz konusu göz takip teknolojisi, dünyanın kavisli ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayar Acer Predator 21 X’te de yer alıyor.

Bunun yanı sıra performans ve multimedya eğlencesine odaklanan Aspire VX 15, V Nitro ve GX Serileri de CES’te sergileniyor. Sıvı dökülmelerine karşı dirençli klavyesi, 122 cm’ye kadar düşüşleri tolere edebilen sağlamlaştırılmış kasası, 12 saatlik uzun pil ömrü ve ve sessiz çalışma sağlayan fansız tasarımıyla yeni Acer Chromebook 11 N7 ve sektörün ilk göz takip teknolojisine sahip 21:9 kavisli monitörü Acer Predator Z301CT ile yeni Predator XB2 Oyun Monitörleri Serisi de Acer CES 2017 yenilikleri arasında bulunuyor.

Acer’ın CES 2017’de tanıttığı tüm yeni ürünlerle ilgili detayları ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.