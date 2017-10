Microsoft, “dünyanın en güçlü oyun konsolu” olarak tanımladığı Xbox One X’i geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirilen E3 2017’de duyurmuştu. Barındırdığı bileşenlerle gerçek 4K deneyimi sunmayı hedefleyen Xbox One X Türkiye pazarına da dünya ile eş zamanlı olarak merhaba diyor.

Xbox One X, 4K deneyimini eksiksiz biçimde yaşatma hedefini gerçekleştirmek adına oldukça güçlü bileşenler taşıyor. Microsoft yeni konsolunun diğer konsollara kıyasla yüzde 40 oranında daha güçlü olduğuna dikkat çekiyor. 2.3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli, özel bir AMD CPU barındıran konsol, 12 GB DDR5 grafik bellek ile daha hızlı yükleme süreleri ve daha yüksek oyun performansı vadediyor. Konsolun en önemli bileşenlerinden biri olarak nitelenen 6 Teraflop kapasiteli GPU ise 4K çözünürlükteki karakter ve nesnelerin gerçekçi biçimde görünmesini sağlıyor. 326 GB/saniye bellek bant genişliği ise Microsoft’un akıcı oyun hareketliliği vaadinin merkezinde bulunuyor.

Microsoft Türkiye, Xbox One X’in piyasaya çıkışı için düzenlediği basın toplantısında Türkiye’de izlenecek yeni Xbox stratejisi hakkında da bilgi verdi. Toplantıda konuşan Microsoft Türkiye Tüketici Kanalları Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, Türkiye’deki oyun pazarının durumuna ilişkin bazı rakamlar paylaştı. Türkiye’de 31 milyon oyuncu olduğunu söyleyen Gökoğlu, pazarın toplam hacminin 775 milyon dolar olduğunu belirtti. Microsoft yöneticisi, bu hacmin Türkiye’yi küresel oyun pazarında 18. sıraya yerleştirdiğini dile getirdi. Söz konusu hacmin 433 milyon dolarlık kısmını PC ve konsol oyunları oluştururken, mobil oyunların payı da 342 milyon dolar oldu.

Yeni stratejilerine yönelik bilgiler de veren Gökoğlu, Xbox One X’in Türkiye’de dünya ile aynı anda satışa sunulmasının bu strateji çerçevesinde atılan adımlardan biri olduğunu belirtti. Yeni dönemde pazarlama konusunda da daha aktif olmayı planlayan şirket, ürün tanıtımı ve deneyimlemesi konusunda kendisini daha sık gösterecek. Yeni stratejisi çerçevesinde Xbox’ı sosyal medyada daha fazla öne çıkarmak isteyen Microsoft, Xbox’ın Türkçe Twitter ve Instagram hesapları üzerinden daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlıyor. Şirket, Xbox One X ile birlikte Türkiye’deki dağıtım ağını kuvvetlendirmeyi ve bulunabilirliğini artırmayı da hedefleri arasına eklemiş durumda.

Microsoft, 4K konsoluna uygun oyun portföyünün de kuvvetli olması için işi sıkı tutmuş gibi görünüyor. Kendi yapımı olan bazı oyunların yeni versiyonlarını 4K kalitesinde sunacak olan şirket, bazı oyunlarını da 4K için güncelleyecek. Forza Motorsport 7, Minecraft: Super Duper Graphic’s Edition, Crackdown 3 gibi oyunlar ilk kategoride bulunuyor. 4K’ya uygun olarak güncellenecek oyunlar arasında ise Gears of War 4, Halo 5: Guardians ve Forza Horizon 3 gibi seçenekler yer alıyor. Başka stüdyoların geliştirdiği FIFA 18, Shadow of War, Call of Duty: WWII ve The Evil Within 2 gibi oyunlar da 4K kalitesinde Xbox One X sahiplerinin karşısına çıkacak.

Xbox One X’i gerçekleştirilen etkinlikte kısa bir süreliğine de olsa deneyimleme fırsatı bulduk. Microsoft’un öne çıkardığı 4K çözünürlüğün etkisini hissetmek ise hiç zor olmadı. Forza Motorsport 7’de pist detaylarının yanı sıra hava ve ışık koşullarının yansıtılmasındaki gerçeklik de dikkat çekiyor. Assassin’s Creed: Origins’te ise hem karakterler hem de diğer çevre unsurları fazlasıyla net görünüyor.

Microsoft Xbox One X 1 of 11

Xbox One X Türkiye fiyatı ne kadar?

Xbox One X Türkiye pazarına 7 Kasım’da giriş yapacak. Söz konusu tarih, konsolun birinci dalga ülkelerde sevkiyatının başlayacağı tarih olması açısından önem taşıyor. Hâli hazırda ön siparişte olan konsola sahip olmak içinse 2 bin 699 TL ödemek gerekiyor.