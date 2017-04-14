Western Digital USB-C G-Drive ile dizüstü bilgisayarınızı şarj edin

Şu sıralar piyasada güç beslemesi için USB Güç Dağıtımı kanalını kullanan, böylelikle daha büyük boyutlu sabit diskler için gerekli olan güç adaptörünü bir kenara atan pek fazla USB-C sabit disk ürünü bulunmuyor.

Western Digital “G-Drive USB-C adlı yeni ürünüyle bu tür ürün segmentine yeni bir örnek kazandırıyor. Bu USB-C G-Drive, USB-C üzerinden 45 Watt’a kadar şarj desteği sağlıyor. Böylelikle kullanıcılar, sadece tek bir kabloyla 4, 8 veya 10 TB’lık geniş depolama kapasitelerini sistemlerine ekleyebiliyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarlarını da bu kablo üzerinden şarj edebiliyorlar.

Eğer henüz USB-C devrimine geçiş yapmayanlar varsa, Western Digital onları da düşünüyor. G-Drive USB-C ile birlikte USB-C’den USB-A’ya dönüştürücü de geliyor. Ayrıca bu sürücü Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 1, USB 3.0 ve USB 2.0 arayüzlerini de destekliyor.

Western Digital G-Drive USB-C sürücünün 4 TB’lık versiyonu 200 dolardan başlayan fiyattan sunuluyor. Ürünün bu çeyrek içinde satışa sunulması bekleniyor.