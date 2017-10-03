VLC Android uygulaması cihaz sahiplerinin favori medya oynatıcıları arasında bulunsa da, yazılım neredeyse 1 yıldır ciddi bir güncellemeden geçmemişti. Uzun süredir beklenen güncelleme sonunda yayınlanırken, dikkat çekici yeni özellikleri de beraberinde getirdi.

Güncellemeyle birlikte VLC kullanıcıları, Android Oreo yüklü cihazlarda PiP (Resim içinde Resim) desteğinden yararlanabilecek. Buna ek olarak, Android Auto desteği de güncellemenin kullanıcılara sunacağı yenilikler arasında bulunuyor.

VLC Android uygulaması, yayınlanan son güncellemeyle 360 derece videoları oynatabilme yeteneğine de kavuştu. Uygulamanın arayüzü de güncellemeyle birlikte Google’ın Material Design adını taşıyan tasarım diline daha yakın bir noktaya geldi. Güncellemeyle birlikte uygulamaya yeni bir arama arayüzü eklenirken, Google Now entegrasyonunu da kullanıcılara sunuyor. Performansa da dokunan VLC, eskisine kıyasla daha hızlı biçimde başlatılacak.

VLC Android uygulaması kullanıcılara yeni kontrol seçenekleri sunuyor

VLC Android uygulaması güncellemeyle GündüzGece adını taşıyan yeni bir moda kavuştu. Yeni eklenen kontrol seçenekleriyse videoları yönetmeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar bundan böyle ekranın kenarlarına dokunarak videoyu 10 saniye ileriye veya geriye alabiliyor. Kişiselleştirilebilen ekolayzer ön ayarları ise video izlerken daha gelişmiş bir ses deneyimi yaşamayı mümkün kılıyor.