Twitch mobil uygulamasına canlı yayın yapma özelliği geliyor

Oyun yayın servisi Twitch iOS ve Android uygulamalarında bazı büyük değişiklikler yaptı. Yenileme kapsamında şirket, fanatikleri tarafından uzun zamandır beklendiğini söylediği birtakım yeni özellikleri getirdi.

Söz konusu değişiklikler ve yenilikler arasında koyu renk modunun eklenmesi gibi görsel tasarım değişikliklerinin yanı doğrudan mobil uygulamadan yayın yapma gibi özellikler de bulunuyor.

Navigasyon çubukları sayesinde canlı yayın, Pulse ve keşfet gibi bölümlere daha kolay erişim sağlanıyor. Pulse adlı yeni bölüm, Twitch’in içerik tavsiyelerinde bulunduğu bir bölüm olma özelliğni taşıyor. Yeni eklenen sürükleme hareketi sayesinde yeni canlı yayınları seçme veya çalma listelerine erişim kolaylıkla gerçekleştiriliyor. Hızlı çalma listeleriyse ekranda aşağı doğru sürüklenerek erişilebilir hâle getiriliyor.

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Yukarıda belirttiğimiz gibi, Twitch’e mobil canlı yayın seçeneği geliyor. Bu sayede yayın yapanlar kanallarında, Twitch’in mobil uygulaması üzerinden canlı yayın başlatabilecek.

Dil bazlı sıralama özelliği, öne çıkan canlı yayınların belirli dillere ve bölgelere göre sıralanmasını sağlarken koyu renk modu da uygulamaya ekleniyor. Bu arada mobil bildirimler de masaüstündeki deneyimle aynı seviyeye getiriliyor.

Twitch’in yeni uygulaması kademeli olarak dağıtıma çıktı ve gelecek ayın başı itibarıyla tüm kullanıcılara sunulmuş olması bekleniyor.