Eylül ayının başında gerçekleşen IFA 2017 Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olma özelliğini taşıyor. Her yıl sonbaharın başlangıcında, piyasanın yeniden hareketlenmeye başladığı zamanlarda düzenlenen bu fuar, özellikle yıl sonuna doğru piyasaya giren ve tüketicilerin tatil alışveriş listelerinin başında gelen tüketici elektroniği ürünlerinin sergilendiği mekan oluyor.

IFA 2017 bu yıl da mobil teknoloji ürünleri açısından doluydu. Aslında yeni akıllı telefon duyurularını fazla görmedik, ancak söz konusu giyilebilir ürünler, kulaklıklar, multimedya ürünleri, akıllı ev hoparlörleri gibi ürünler olunca, IFA 2017 bu kategorilere düşen ürün duyuruları bakımından epey bereketliydi.

Türk Telekom’un mobil hayatın nabzını tutan dijital dergisi Türk Telekom Mobil Dergi IFA 2017 özel sayısıyla fuarın özetini yapıyor. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar, giyilebilir ürünler ve aksesuarlar kategorileri altında, IFA 2017’nin yeni ürünleri hakkında bilgiler veriliyor. Eğer IFA 2017’de kayda değer hangi ürünlerin duyurulduğunu merak ediyorsanız, IFA 2017 özel sayısı tam size göre.

Türk Telekom Mobil Dergi IFA 2017 özel sayısını ve daha önceki sayıları iOS ve Android uygulamaları üzerinden okuyabilirsiniz. Google Play ve Apple App Store‘dan iPhone, iPad veya Android uygulamalarını indirebilirsiniz.