Tesla Model 3, temmuz ayının sonu itibarıyla ilk alıcılarıyla buluşmaya başlamıştı. Şirketin CEO’su Elon Musk, o dönemde yaptığı açıklamada eylül ayı itibarıyla 1500’den fazla Model 3 üretmiş olmayı hedeflediklerini belirtmişti. Ancak Tesla bu süreçte sadece 260 adet Model 3 üretebildi.

Üretilen araçlardan 220’si sahiplerine teslim edildi. Şirketten yapılan açıklamada, düşük başlangıç hızından üretimde yaşanan dar boğazlar sorumlu tutuldu. Tesla, Kaliforniya’daki fabrikasında ve Nevada’daki Gigafactory isimli tesisindeki bazı sistemlerin aktivasyonunun beklenenden uzun sürdüğünü açıkladı.

Şirketin açıklamasında Model 3 üretim ve tedarik zincirinde temel bir sorunun bulunmadığının altı çizildi. Hangi sorunların çözülmesi gerektiğinin farkında olduğunu vurgulayan Tesla, bu sorunlara kısa süre içinde çözüm getirileceğinin sözünü verdi.

Tesla tarafından yayınlanan yeni rapor, şirketin yılın üçüncü çeyreğindeki üretim ve teslim rakamlarını da gözler önüne seriyor. Genel çerçevede, Tesla için yılın üçüncü çeyreğinin rekorlarlara sahne oldu. Şirket geride kalan üç aylık dönemde toplamda 26 bin 150 araç sevkiyatı gerçekleştirdi. Bunlardan 14 bin 65 tanesi Model S, 11 bin 865 tanesi ise Model X oldu. Tesla, söz konusu rakamlar sayesinde her iki modelin de kendi çeyrek rekorlarını kırdığını belirtti.

Tesla yılın ilk yarısında toplam 50 bin araç teslimatı gerçekleştirme hedefini kaçırmıştı. Şirket, yılın ikinci yarısında bu hedefi birkaç bin araçla geçmeyi öngörüyor. Bu da şirketin 2017’yi toplamda 100 bin civarında Model S ve Model X sevkiyatıyla tamamlamayı planladığı anlamına geliyor. Tesla Model 3 ile yarattığı heyecan dalgasından da, yıl sonu hedeflerini gerçekleştirmek adına yararlanmışa benziyor.

Tesla Model 3 üretiminde 2018 itibarıyla tam kapasiteyi ulaşmayı planlıyor

Tesla Model 3 üretiminde şimdilik planlarının arkasında kalmış gibi görünüyor. Ancak şirket 2018 itibarıyla haftada 10 bin Model 3 üretecek kapasiteye gelmeyi hedefliyor. Bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği zamanla anlaşılacak.