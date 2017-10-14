Steve Wozniak çevrimiçi teknoloji eğitimi platformu kurdu

Steve Jobs ile birlikte Apple’ı kuran Steve Wozniak, Woz U adını taşıyan çevrimiçi teknoloji eğitimi platformunu hayata geçirdi. Söz konusu platform, teknoloji odaklı istihdamı artırmayı ve sektöre giriş için gerekli yeteneklerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Platformun zaman içinde dünya çapında 30 farklı fiziksel konuma yayılmasını hedefleyen Wozniak, platformda eğitim konularında da çeşitliliğin sağlanmasını istiyor. Yazılım mühendisliği, bilgi teknolojisi, mobil uygulama geliştirme ve siber güvenlik Woz U’nun eğitim konuları arasında bulunuyor. Derslerin ücretli mi ücretsiz mi olacağı konusunda ise şimdilik bir açıklama gelmiş değil.

Woz U, çalışanlarının eğitimi konusunda araç ve kaynak ihtiyacında olan teknoloji şirketlerine de erişim izni verecek. Platform, bölge eğitim müdürlükleriyle yapılacak işbirliği çerçevesinde ABD’deki ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere de açık olacak. Platform kapsamında uzun vadede muhtemel girişimcilere yönelik bir hızlandırma programının da başlatılması planlanıyor. Woz U, öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanında kariyer yapmaya olan ilgisini artırmayı da amaçlıyor.

Steve Wozniak: Amacımız insanları borca sokmadan dijital yetenekler kazandırmak

Steve Wozniak, Woz U ile insanları borca sokmadan onlara dijital yetenekler kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. İnsanların teknoloji kariyeri seçmeye korktuklarını söyleyen Wozniak, bunun aksini göstermeyi istediklerini dile getirdi. Tüm yaşamı boyunca teknolojiyle dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalıştığını ve bunu yaparken eğitime daima saygı gösterdiğini söyleyen Wozniak, Woz U ile bu yolda önemli hizmetler vereceklerini sözlerine ekledi. Platformun mobil uygulaması App Store’da yerini aldı.