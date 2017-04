Spotify Türkiye Müzik Haritası ile Türkiye’nin tercihlerini ortaya koyuyor

Spotify Türkiye Müzik Haritası ile Türkiye’de yaşayanların müzikal tercihlerini ortaya koymayı sürdürüyor. 2017’nin ilk üç ayını kapsayan veriler, Türkiye’deki 81 ilin Top 10 listelerine göre derlendi. 2017’nin ilk üç aylık döneminde Türkiye’de en çok dinlenen 10 yerli sanatçı şu şekilde sıralandı:

Sezen Aksu Sıla Norm Ender Müslüm Gürses Sagopa Kajmer Duman Teoman Sancak Ahmet Kaya Allame

Türkiye Müzik Haritası, Türkiye’deki dinleyicilerin hip-hop’a olan ilgisini somut biçimde gözler önüne seriyor. İlk on sırada bu türde müzik yapan dört isim bulunuyor. Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya gibi isimlerin bu dünyadan ayrılamalarına rağmen unutulmadığını gösteren liste, Sezen Aksu ve Sıla’nın da müzik severlerin vazgeçilmezleri arasında olduğunu ortaya koyuyor. Teoman ve uzun süredir yeni bir albüm çıkarmayan Duman da Türkiye’deki Spotify kullanıcılarının favorileri arasında olmayı sürdürüyor. Yılın ilk üç ayında Türkiye’de en çok dinlenen ilk 5 yerli şarkının sıralaması ise şöyle:

İhanetten Geri Kalan – Sezen Aksu Yan Benimle – Sıla Deli – Norm Ender Affet – Müslüm Gürses 366. Gün – Sagopa Kajmer

Spotify Türkiye Müzik Haritası bölgesel seçimleri de gösteriyor

Spotify’ın haritası, Türkiye’nin bölgelerinin müzikal tercihlerine de odaklanıyor. Örneğin, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ahmet Kaya diğer bölgelere kıyasla daha fazla dinleniyor. İç Anadolu Bölgesi ise Rap müziğin yeni sesi Allame’yi fazlasıyla sevmişe benziyor. İzmir çıkışlı alternatif rock grubu Adamlar, Ege Bölgesi’nde büyük ilgi görüyor. Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde ise pop müziğin yükselen değerlerinden Buray yoğun biçimde dinleniyor.

Türkiye en çok Ed Sheeran’ı dinledi

Spotify’ın yayınladığı Türkiye Müzik Haritası, yılın ilk üç ayında Türkiye’de en çok dinlenen yabancı şarkıcının Ed Sheeran olduğunu gösteriyor. Sheeran’ı sırasıyla The Weeknd, The Chainsmokers, Sia ve Rihanna izliyor.

Ed Sheeran’ın yeni şarkısı “Shape of You”, Spotify’da yılın ilk 3 ayında en çok dinlenen yabancı şarkı oldu. Shape of You’yu The Weeknd’in Daft Punk ile işbirliği yaptığı şarkısı “Starboy” izledi. Listenin üçüncü sırasında ise “Paris” ile The Chainsmokers bulunuyor.