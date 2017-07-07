Samsung Galaxy S8 satışları sayesinde kâr rekorunu yenilemeyi öngörüyor

2016’da biraz sarsılan Samsung, 2017’de işleri tekrar rayına oturtmuş gibi görünüyor. İkinci çeyrek finansal sonuçlarına dair öngörülerini açıklayan şirket, çeyreği bugüne kadarki en yüksek operasyon kârıyla tamamlamayı bekliyor. Analistler Samsung Galaxy S8 tarafından gösterilen performans ve şirketin RAM, işlemci ve ekran bileşenlerinin bu tablonun oluşmasında etkili olduğunu belirtti.

Güney Koreli şirket, henüz yılın ikinci çeyreğine dair detaylı rakamları kamuoyuyla paylaşmış değil. Rakamların açıklanmasının birkaç haftayı bulması bekleniyor. Ancak mevcut beklenti, şirketin yılın ikinci çeyreğini 14 trilyon won (43.8 milyar TL) operasyon kârı ile tamamladığı yönünde.

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Samsung yılın ilk çeyreğini de kendi adına rekorla tamamlamıştı. Açıklanan öngörüler, şirketin rekor kırmaya devam edeceğini gösteriyor. Üçüncü çeyrek içinde Galaxy Note 8’in tanıtılmasıyla birlikte Samsung’un yeni bir rekor daha kırması muhtemel görünüyor. Buna ek olarak, Samsung’un Apple’ın yeni iPhone’da kullanacağı OLED ekran panellerinin tedariğine talip olduğu da biliniyor. Apple’a ekran tedarik etmek de Güney Koreli şirketin bilançolarına hatırı sayılır bir katkı yapabilir.

Samsung Galaxy S8 1 aydan kısa sürede 5 milyon satış rakamına ulaşmıştı

Samsung’un ikinci çeyrek performansında önemli faktörler arasında yer alan Galaxy S8 ve S8 Plus, 1 aydan kısa bir süre içinde 5 milyon satış rakamına ulaşmayı başarmıştı. Akıllı telefonlar, Consumer Reports tarafından yapılan değerlendirmede de zirveye çıkmıştı.