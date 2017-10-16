Samsung Connect Tag ile çocuk ve hayvanları izlemek kolaylaşıyor

Samsung Connect Tag adını taşıyan yeni ürününü duyurdu. Güney Koreli şirket, Connect Tag’in dar bant ağ teknolojisinin kullanıldığı ilk tüketici ürünü olduğunu belirtti. Dar bant ağlar, Nesnelerin İnterneti cihazlarını hücresel iletişim bantları aracılığıyla birbirlerine bağlıyor. Az miktarda güç ve veri tüketen cihazlar için hazırlanan söz konusu ağlar, konum servisleri için internete güvenle bağlanabiliyor.

Connect Tag konum takibi için GPS, Wi-Fi tabanlı konumlama ve hücresel ID’den yararlanarak hem iç hem de dış mekanlarda konum bilgisi sağlıyor. İvme ölçer ve üç renkli LED ışık da taşıyan Connect Tag, tek bir şarjla 7 günlük kullanım süresi vadediyor. Cihaz şimdilik sadece Android telefon ve tabletlerle uyumlu olarak çalışıyor.

Samsung’dan yapılan açıklamada, Connect Tag’in çocukların çantalarına, hayvanların tasmalarına veya anahtar ya da el çantası gibi kişisel eşyalara takılabileceği belirtildi. Connect Tag konsept bakımından Tile gibi Bluetooth takip cihazlarına benziyor. Ancak söz konusu cihazlar, ağlarının menzilindeki bir telefondan yararlanarak konum gönderebiliyor.

Samsung’dan yapılan açıklamada, Connect Tag’de bir coğrafi çit özelliğinin bulunduğu da belirtildi. Bu özellik sayesinde çocuklar veya hayvanlar belirlenen sınırın ötesine geçtiğinde cihaz tarafından ebeveynlere veya sahiplere bir uyarı gönderilecek. Connect Tag, Samsung’un akıllı cihazlar ve ev ürünlerinden oluşan SmartThings isimli ekosistemine de bağlanabilecek. Connect Tag ile bir kullanıcı evde bir odaya girdiğinde ışıklar açılabilecek veya çocuk okul sınırları içine girdiğinde anne ve babasına bildirim gönderilebilecek. Connect Tag’i taşıyan kişi akıllı telefona konum bilgisi de iletebilecek.

Samsung Connect Tag için henüz çıkış tarihi açıklanmadı

Samsung Connect Tag, şirketin bu hafta içinde San Francisco’da düzenleyeceği geliştirici konferansında gözler önüne çıkacak. Cihazın ne zaman satışa sunulacağı ve fiyat etiketinde yazacak rakam konusunda ise şimdilik kesin bir açıklama yapılmış değil.