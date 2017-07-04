Samsung Bixby adını taşıyan dijital asistanını yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile birlikte gün yüzüne çıkarmıştı. Şirketin Bixby’yi bir akıllı hoparlöre yerleştireceğine dair iddialar da uzun süredir etrafta dolaşıyor. The Wall Street Journal’da yayınlanan bir haber, Samsung’un bu konudaki çalışmalarında geldiği nokta hakkında biraz daha fazla fikir edinmeyi sağlıyor.

Habere göre, Samsung projeyi “Vega” kod adıyla yürütüyor. Cihazın özellikleri, piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı konusundaki belirsizlik hâlâ devam ediyor. Hoparlör projesindeki yavaşlığın ise Bixby’nin geliştirme sürecindeki sıkıntılardan kaynaklandığı söyleniyor.

Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S8’i Bixby’de İngilizce dil desteği sunmadan piyasaya çıkarmak zorunda kalmıştı. Bağımsız bir tuşa sahip Bixby’nin telefonun ana özelliklerinden biri olmasına rağmen, eksik biçimde ortaya çıkması hayal kırıklığına yol açmıştı. Samsung’un dijital asistanı için İngilizce dil desteğini haziran ayının sonlarında sunacağı iddia edilse de, şirketin önünde hâlâ uzun bir yol var gibi görünüyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre, destek için temmuz ayının ikinci yarısını beklemek gerekiyor.

Samsung Bixby hoparlör ile sıkı bir rekabet ortamının içine girecek

Bixby hoparlörün çıkış tarihi belirsiz olsa da, sıkı bir rekabetin içine gireceği şimdiden kesin gibi görünüyor. Amazon Echo, Google Home ve aralıkta satışa sunulacak Apple HomePod, Samsung’un müstakbel ürününün en büyük potansiyel rakipleri olarak göze çarpıyor.