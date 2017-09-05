Samsung Bixby adını taşıyan dijital asistanını ilk olarak Galaxy S8 ve S8+’ta görücüye çıkarmıştı. Şirket, kısa bir süre önce dijital asistanının kapsama alanına 200’den fazla ülke eklemişti. Bunun hemen ardından duyurulan Galaxy Note 8 de dijital asistan Bixby’yi taşıyor.

Samsung’un dijital asistanını akıllı telefonlar dışındaki ürünlere yerleştirmeyi istediği bir sır değil. Şirket, Bixby’nin merkezinde olduğu bir akıllı hoparlör üzerinde çalıştığını da kısa bir süre önce doğrulamıştı. Hoparlörün piyasaya ne zaman çıkacağı konusunda bilgi verilmese de, çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın paylaşılacağı belirtilmişti.

Akıllı hoparlör projesinde Samsung, geçtiğimiz yılın sonunda satın aldığı ses sistemleri üreticisi Harman ile birlikte çalışıyor. Dolayısıyla Harman CEO’su Denish Paliwal’in proje hakkında biraz daha bilgiye sahip olmasına şaşırmamak gerekiyor. Hoparlörün hâlâ gelişim aşamasında olduğunu söyleyen Paliwal, süreç tamamlandığında Bixby’nin hem Amazon Alexa hem de Google Assistant’tan daha yüksek bir performans sergileyeceğini belirtti.

Samsung Bixby üzerine yeni bir platform inşa edecek

Akıllı hoparlör üzerine ciddi bir Ar-Ge sürecinin yürütüldüğünü söyleyen Harman CEO’su, hoparlörün Bixby üzerine inşa edilmiş yeni bir ekosistem doğuracağını belirtti. Paliwal, oluşacak platformun evdeki tüm cihazları birbirine bağlayabileceğini sözlerine ekledi.