Qualcomm’un başı son zamanlarda tekel davaları ve Apple’la yaşadığı patent anlaşmazlığı nedeniyle ağrıyor. Şirketin başındaki ağrılar, önümüzdeki dönemde biraz daha artacak gibi görünüyor. The Financial Times’ta yer alan habere göre, Qualcomm Broadcom tarafından 100 milyar dolarlık bir bedel karşılığında satın alınabilir. Haberde Qualcomm cephesinin böyle bir el değiştirme sürecine sıcak bakmadığına dikkat çekiliyor.

Qualcomm geçtiğimiz yılın ekim ayında bir başka yonga üreticisi olan NXP’yi satın almak için anlaşmaya vardığını açıklamıştı. 47 milyar dolarlık anlaşma için onay süreci hâlâ devam ediyor. Broadcom’un söz konusu süreçte NXP’yi de bünyesine katmaya çalışması ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

Qualcomm cephesinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil. Ancak The Financial Times’ta yayınlanan ilgili bir makalede, şirketin tercihinin bağımsız kalmaktan yana olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla gerçekleşecek satışın “düşmanca bir satın alma” olması muhtemel görünüyor.

Broadcam de henüz suskunluğunu koruyor. Ancak etrafta ipucu olarak nitelenebilecek bazı işaretler bulunuyor. Broadcom, kısa süre önce Singapur merkezli olmaktan çıkıp ABD merkezli bir şirkete dönüşmeyi istediğini açıklamıştı. Pek çok kişi, bunun Brocade isimli şirketi satın almaya yönelik bir hazırlık olduğunu düşünmüştü. Ancak çıkan haber, Broadcom’un taşınmasını daha büyük hamleler için bir “fırlatma rampası” olarak kullanabileceğini gösteriyor.

Qualcomm Broadcom tarafından satın alınırsa mobil yonga pazarında işler değişebilir

Broadcom mobil yongaları ve telekom altyapısıyla tanınıyor. Ancak LTE ve 5G yongaları konusunda şirketin eli pek güçlü değil. Akıllı telefonların hakimiyetini ve Nesnelerin İnterneti konseptinin yükselişini düşününce söz konusu tablo büyük bir problem gibi görünüyor. Qualcomm Broadcom tarafından satın alındığı takdirde mobil yonga pazarındaki denge, Broadcom’un lehine değişebilir.