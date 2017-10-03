Akıllı telefonlar ses deneyimi tarafında önemli gelişim kaydettiler. Ancak hoparlörleriyle yüksek ses deneyimi sunmak genellikle üst segment akıllı telefonların yeteneği olmakla sınırlı kalıyor. Giriş veya orta segment Android telefonlarla ortalamanın üstünde ve daha yüksek ses şiddetine sahip bir deneyim elde etmek için en makul yol harici bir hoparlör edinmek gibi görünüyor.

Bluetooth bağlantısının yaygınlaşması ve bu kablosuz bağlantı desteğini sunan ürünlerin fiyatının epey düşmesi sayesinde, kullanıcılar bu tarz ürünlere daha fazla ilgi gösterir oldu. Philips markalı, BT3900W taşınabilir kablosuz hoparlör de bu ürünlere en son örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Philips Everplay BT3900W, çantaya rahatlıkla sığan, elde de rahatça taşımaya olanak sağlayan boyutlarda geliyor. 350 gr. ağırlık biraz fazla gibi görünse de, pratikte o kadar fazla sorun yarattığını söyleyemeyiz. Hoparlörün yüzey alanı 6 inçlik bir akıllı telefondan biraz daha büyükçe, kalınlığı ise akıllı telefonların ortalama kalınlığına göre biraz fazla. Elde uzun süre tutmak istemeyebilirsiniz, ancak kutusundan çıkan ve hoparlörün kenarındaki yuvasından bağlanan, aynı zamanda USB kablosu işlevini de gören bilek kayışı sayesinde bileğinize asılı şekilde de istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan bu hoparlörün ön yüzü DuraFit özel kumaş kaplı. Bu da cihazın biraz daha şık görünmesini sağlıyor. Arka yüzey ise plastik. Ayrıca iki adet ince uzun şerit de hoparlörün bir yüzeye konulduğu zaman tamam temas etmemesini, böylelikle çizilme gibi durumlara karşı korunmasını sağlıyor. Ne var ki, bu şerit yuvasından kolaylıkla çıkacak ve zamanla zarar görebilecek nitelikte. IP57 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılığı belgelenen BT3900W’yi dışarıda yağmur altında bile gönül rahatlığıyla kullanmanız mümkün olacaktır.

Philips BT3900W bağlantı olarak öncelikle Bluetooth’u tercih ediyor. 30 metrelik bir menzile sahip ki, Bluetooth bağlantısının epey güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Evin içinde, kaynaktan yaklaşık 15 metre uzaklıktayken ve arada iki duvar ve bir oda varken, kaynaktan kablosuz olarak kesintisiz müzik akışı gerçekleştirmek mümkün oldu.

Üstünde yer alan dahili mikrofon sayesinde, eller serbest şekilde telefon görüşmeleri de gerçekleştirmek mümkün oluyor. Bu şekilde uzun uzun sohbet etmek pek olası görünmüyor, çünkü BT3900W’in mikrofonu sesi epey derinden veriyor. Bununla birlikte karşı taraf bir hoparlörle konuştuğunuzu anlayacak ve lâfı fazla uzatmak istemeyecektir. Bir telefon geldiğinde, hoparlörün üstünde, sağ kenarda sıralanmış olan açma kapatma, çalma, duraklatma, Bluetooth tuşlarından; çalma tuşuna basarak gelen çağrıyı cevaplayabilirsiniz.

Philips BT3900W 4 Watt gücünde tek bir hoparlör barındırıyor. Bas radyatörlü bir sürücü içeren bu hoparlör müzik dinlerken bas sevenleri bir hayli memnun edecektir. Ses şiddeti doyurucu seviyede, ancak ses şiddetini çok artırdığınızda hafif de olsa parazitlenme, patlama hissedebilirsiniz. Hoparlör genel olarak alçak ve yüksek frekansları güçlendiriyor, orta frekansların etkisi düşük. Müzik dinlerken veya film izlerken bu uygun fiyatlı hoparlör işinizi fazlasıyla görecektir.

BT3900W’nun pilinin 8 saate kadar dinleme süresi sunduğu belirtiliyor. Pratikte de bu ürün gerçekten yüksek bir pil ömrü sunduğunu belli ediyor. Bu tarz hoparlörler genellikle sürekli kullanım yerine, ihtiyaç duyulduğu zaman, en fazla 1-2 saat gibi süreler boyunca kullanılan ürünler. Birinci gün şarj ettikten sonra yeniden şarj etmeye ancak 4’üncü veya 5’inci gün ihtiyaç duyacaksınız. Şarj işlemi kutudan çıkan kayış biçimli kabloyla, bilgisayara bağlayarak gerçekleştiriliyor.

Philips BT3900W, YouTube’da video izlerken, akıllı telefon veya tablette film keyfi yaşarken veya müzik dinlerken, sesin etkisini daha da artırmak veya başkalarını da eğlenceye dahil etmek için kullanışlı bir ürün. Suya ve toza dayanıklı sağlam gövdesi, onu dışarıda kullanım için de elverişli hâle getiriyor.