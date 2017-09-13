HMD Global, amiral gemisi akıllı telefonu Nokia 8’i geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Akıllı telefon kutusundan Android 7.1.1 Nougat yüklü olarak çıksa da, en yeni Android sürümüne beklenenden daha kısa sürede kavuşacak gibi görünüyor. Nokia 8 Android Oreo ile birlikte bir kez daha Geekbench test sonuçlarında boy gösterdi.

Tek bir benchmark testi sonucu, Android Oreo güncellemesinin yakında Nokia 8’e geleceğini söylemek için yeterli değil. Ancak HMD Global’in Android güncellemelerini kısa süre içinde kullanıcılara ulaştırma konusundaki isteğini unutmamak gerekiyor.

Finli üretici, telefonlarında saf sürüme yakın bir Android deneyimi sunarak takdir toplamıştı. Güncellemeleri hızlı biçimde kullanıcılara ulaştırmak, HMD Global’in Android ekosisteminde gördüğü ilgiyi biraz daha artırabilir.

Nokia 8 Android Oreo güncellemesi alacak tek HMD Global telefonu olmayacak

HMD Global, Android Oreo açılımını sadece amiral gemisi olan Nokia 8 ile sınırlı tutmayacak. Şirketin baş ürün sorumlusu Juho Sarvikas, tüm Android telefonlarının Oreo güncellemesini alacağını daha önce açıklamıştı.