Netflix iOS uygulaması için yayınlanan son güncelleme, Apple‘ın HDR uyumlu mobil cihazlarına da HDR desteği getiriyor. Bu da geçtiğimiz hafta duyurulan ancak henüz satışa sunulmayan iPhone X’un kutusundan çıkar çıkmaz Netflix’te HDR desteği sunacağı anlamına geliyor.

2017 model 12.9 inç iPad Pro ve 10.5 inç iPad Pro da Netflix kullanıcılarının HDR desteğinden yararlanabilecekleri cihazlar arasında yer alıyor. Apple’ın HDR desteğine sahip ürünleri arasında geçtiğimiz hafta tanıtılan Apple TV 4K da bulunuyor.

Apple geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği etkinliğin ardından HDR içerikleri iTunes’a da getirmişti. Ancak Netflix’in de bu konuda destek sunması, iOS cihaz sahiplerine daha fazla seçenek sağlıyor.

Netflix iOS uygulaması orijinal içeriklerden oluşan bir HDR katalogu sunuyor

Netflix iOS uygulaması içindeki HDR içeriklere ulaşmanın en kolay yolu, arama kutusuna “HDR” yazmak. Böylelikle servisin sunduğu HDR içeriklerin listesine rahatlıkla erişilebiliyor. Katalogun büyük çoğunluğu Netflix’in orijinal içeriklerinden oluşuyor.