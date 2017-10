Telefonu şipşak kameraya çeviren Moto Mod geliyor

Lenovo bu yılın Mobil Dünya Kongresi’nde bir dizi yeni Moto Mods modüler aksesuarın duyurusunu gerçekleştirmişti. Bunların arasında dahili Amazon Alexa asistana sahip olan ürün de vardı, akıllı telefon fotoğraflarını anında basan bir yazıcı da… VentureBeat’ten Evan Blass, bu modüler aksesuarlara bir başka bakış atmamızı sağladı. Bu, Lenovo’nun ürünleri gösterdiğinden bu yana ilk olma niteliğini taşıyor. Özellikle üstünde belli belirsiz Polaroid logosu taşıyan fotoğraf yazıcısına dikkat çekmek gerekiyor.

Two MotoMods first announced way back at MWC: Amazon Alexa speaker and Polaroid Insta-Share printer pic.twitter.com/qw0fVYy9y8

— Evan Blass (@evleaks) October 12, 2017