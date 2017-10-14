Telefonu şipşak kameraya çeviren Moto Mod geliyor

Lenovo bu yılın Mobil Dünya Kongresi’nde bir dizi yeni Moto Mods modüler aksesuarın duyurusunu gerçekleştirmişti. Bunların arasında dahili Amazon Alexa asistana sahip olan ürün de vardı, akıllı telefon fotoğraflarını anında basan bir yazıcı da… VentureBeat’ten Evan Blass, bu modüler aksesuarlara bir başka bakış atmamızı sağladı. Bu, Lenovo’nun ürünleri gösterdiğinden bu yana ilk olma niteliğini taşıyor. Özellikle üstünde belli belirsiz Polaroid logosu taşıyan fotoğraf yazıcısına dikkat çekmek gerekiyor.

Two MotoMods first announced way back at MWC: Amazon Alexa speaker and Polaroid Insta-Share printer pic.twitter.com/qw0fVYy9y8 — Evan Blass (@evleaks) October 12, 2017

Alexa modüler aksesuarının er ya da geç çıkacağı biliniyordu. Ancak Polaroid Mod aksesuarı piyasaya çıkacak bir üründen çok deneysel nitelik taşıyan bir girişim gibi görünüyordu. Brezilyalı teknoloji blogu Tecnoblog da geçtiğimiz ay bu modüler aksesuara ait bir fotoğraf yayınlamıştı. Bu fotoğrafta gördüğümüz cihaz ile Blass’ın paylaştığı birbirine epey benziyor.

Eğer bu kadar fazla sızıntı ortalıkta dolaşmaya başladıysa, o hâlde Motorola’nın söz konusu fotoğraf yazıcısı aksesuarı yakında piyasada olacak demektir. Herhangi bir modüler telefonu şipşak kameraya çevirme fikri kulağa oldukça hoş geliyor. Bununla birlikte söz konusu aksesuarı telefonla birlikte her yere taşımak biraz zahmetli olacaktır. Bu arada aksesuarın ne kadar fotoğraf kağıdı alabileceği de bilinmiyor. Muhtemelen modüler yazıcıya sahip olanların özel bir fotoğraf kağıdı da taşımaları gerekecek.