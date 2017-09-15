Lenovo şemsiyesi altındaki Motorola, Moto G serisiyle bütçesini zorlamadan iyi bir telefon almak isteyenlere oldukça yetenekli seçenekler sunuyor. Oldukça pozitif yorumlar alan Moto G4’ün ardından serinin en yeni üyesi Moto G5 oldu. Selefine kıyasla daha “üst sınıf” görünen bir tasarıma sahip olan G5, uygun fiyatı ve şık tasarımı bir arada sunma misyonunu üstleniyor. Moto G5 inceleme yazımızda akıllı telefonla ilgili detayları ve yorumlarımızı bulabilirsiniz.

Moto G5 inceleme: Tasarım

Lenovo, yeni Moto G5’i “Herkes için premium” şeklinde bir slogan ile pazarlıyor. Şirketin bu konuda ne kadar ciddi olduğu, Moto G5’i görür görmez anlaşılıyor. Moto G serisi telefonlar, muhteşem özellikleri uygun fiyat karşılığında sunmalarıyla ünlenmişti. Moto G5 ile bu birleşime etkileyici tasarım da ekleniyor.

Akıllı telefonun metalik arka paneli hem şık görünüyor hem de elde konforlu bir his oluşturuyor. Metal panele telefonun üst ve alt kısımlarında eşlik eden plastik tampon, Moto G5’i olası düşmelere karşı daha korunaklı hâle getiriyor.

Telefonun alt kenarında micro USB girişinin yanı sıra arka kapağı çıkarmaya yarayan küçük bir girinti bulunuyor. Arka kapak açıldığında kullanıcıların karşısına çıkarılabilir pil, nano SIM kart ve microSD yuvaları çıkıyor. MicroSD kart desteği sayesinde telefonun depolama alanının üzerine 128 GB daha eklemek mümkün oluyor. Telefonda çift nano SIM kart desteğinin bulunduğunu vurgulamakta fayda var.

3.5 mm. kulaklık jakı, telefonun üst kenarında yer alıyor. Moto G5’in sol kenarı boş bırakılırken, sağ kenarda pürüzsüz ses kontrol tuşları ve dokulu güç butonu yer alıyor. Güç butonunun dokulu olması, ses kontrol tuşlarından ayırt edilmesini kolaylaştırıyor.

Moto G5, alüminyum arka paneli ile şık bir görünüme kavuşuyor. Tartıda 145 gram çeken telefon, elde hafif bir cihaz taşındığı hissiyatını sağlamayı başarıyor. Tamamen camla kaplı ön panelde ekranın hemen altında panele gömülmüş bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Ekranın üstündeki ahize hoparlörünü ise gümüş renkli metal çevreliyor.

Arka panele geçildiğinde göze ilk olarak orta üst kısımdaki büyük kamera modülü ve etrafındaki gümüş renkli çember çarpıyor. Bu modülün biraz altında ise metal panele işlenen “M” harfi şeklindeki Motorola logosu bulunuyor. Sadece bu dokunuşlar, G5’i Moto G5 serisinin bugüne kadarki en şık telefonu yapmak için yeterli oluyor.

Telefonun ön paneli tamamen camla kaplı. Ekranın üst kısmında ön kamera, hoparlör ve Moto logosu bulunuyor. Alt kısma inildiğinde ise biraz içe itilmiş olan parmak izi tarayıcısı ve mikrofon kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Moto G5 inceleme: Ekran

Moto G5, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü 5 inç IPS LCD ekran taşıyor. Bu ekran 441 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Keskin bir görüntü sunan ekran, parlaklık ve canlılık konusunda da başarılı bir performans sergiliyor. Genel hatları itibarıyla 5 inç ekran, kendisine yönelik beklentileri sorunsuz biçimde karşılıyor.

Ekranın parlaklık ve canlılık seviyeleri; yazı okurken, video seyrederken veya oyun oynarken kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt verebiliyor. Ekranın etrafındaki çerçevenin kalınlığı ise Moto G5’in özünde uygun fiyatlı bir telefon olduğunu hatırlatıyor.

Ekran, dış mekanlarda üzerindekilerin görülmesini mümkün kılacak bir iş çıkarmayı başarıyor. Parlaklık seviyesi Super AMOLED boyutlarına ulaşmasa da, YouTube veya Netflix üzerinden bir şeyler izlemek için yeterli oluyor.

Moto G5 inceleme: Donanım ve Performans

Moto G5’te sekiz çekirdekli, 1.4 GHz Qualcomm Snapdragon 430 yonga seti bulunuyor. Bu setin içinde Adreno 505 GPU da yer alıyor. Telefon genel itibarıyla temel görevleri yerine getirmekte sıkıntı yaşamayacağını kısa bir deneyimin sonrasında belli ediyor.

Web’de gezinmek, mesaj yazmak ve telefonun menüleri arasında gezinmek, bir takılma olmaksızın yapılabilecekler arasında yer alıyor. Sadece oyunları ve uygulamaları başlatırken ya da kapatırken küçük gecikmeler yaşanabiliyor. Yükleme ve çıkış sürelerinde bir miktar yavaşlık yaşanabiliyor.

Bu yavaşlık oyunlar içindeki geçişlerde de kendisini gösteriyor. Crossy Road ve Chameleon Run gibi görsel bakımdan çok zorlayıcı olmayan oyunlarda dahi, oyun içindeki menü geçişlerinde biraz uzun süre beklemek gerekebiliyor.

Test merkezimize gelen Moto G5’te Qualcomm Snapdragon 430’a 3 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ancak söz konusu depolama alanının sadece 10 GB’lık kısmından kullanıcılar yararlanabiliyor. Dolayısıyla microSD kart desteğinden yararlanmak makul bir hamle olabilir.

Moto G5, Geekbench 4 Benchmark testinden tek çekirdekte 612, çok çekirdekte ise 2552 puanla ayrılıyor. Söz konusu çok çekirdek puanı, Moto G4’ün geçtiğimiz yıl aldığı 3126 puanın biraz altında kalıyor. Bu durumun az da olsa bir hayal kırıklığı yarattığını söylemek yanlış olmayacaktır. Moto G5, AnTuTu benchmark testinden ise 43980 puan almayı başarıyor. Genel itibarıyla söz konusu puanların makul seviyede olduğu söylenebilir.

Moto G5 inceleme: Pil

Moto G5 pil performansı konusunda normalin üstünde veya altında bir performans sergilemiyor. Standart yoğunlukta bir kullanım senaryosunda Moto G5’in pili bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Ancak gece uykuya dalmadan önce yine de telefonu şarj etmek gerekiyor. Kullanım dozu biraz daha arttığında ve fotoğraf çekmek ya da oyun oynamak gibi eylemler işin içine girdiğinde de Moto G5 günü tamamlamayı başarıyor.

Yaklaşık 90 dakika boyunca HD çözünürlüklü bir video izlendiğinde Moto G5 yaklaşık yüzde 20’lik bir pil gücü kaybediyor. Bunun saygıyı hak eden bir performans olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ancak aynı testte Moto G4’ün yüzde 17’lik bir pil yüzdesi kaybettiğini belirtmek gerekiyor.

Moto G5 ve G4’ün pil performansı arasındaki bu fark, kapasitedeki değişiklikten kaynaklanıyor gibi görünüyor. Moto G4’te bulunan 3000 mAh kapasiteli pil, Moto G5’te yerini 2800 mAh kapasiteli bir pile bırakıyor. Oyunlar, akıllı telefonların neredeyse tamamında olduğu gibi, Moto G5’te de pil ömrünü olağandan daha hızlı biçimde tüketiyor.

Moto G5 ile birlikte gelen 10W şarj aleti ise etkileyici bir performans sergiliyor. Pil boşken oldukça yüksek bir hızda şarj oluyor. Ancak doluluk seviyesi arttıkça şarj hızı düşüyor. Yine de, sadece 20 dakika içinde yüzde 20’den yüzde 50 seviyesine çıkmanın etkileyici olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Moto G5’in üreticisi Lenovo da sadece birkaç dakikalık şarj ile telefonun saatler boyunca kullanılabileceğini vadediyor.

Moto G5 inceleme: Yazılım

Moto G5 kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkıyor. Neredeyse saf Android’e yakın bir deneyim sunması, Moto G5’in en güzel özelliklerinden biri olarak nitelenebilir. Lenovo’nun temel uygulamalar konusunda Google’ın alışılagelmiş Android setini tercih etmesi, telefonu fazlalıklardan arındırıyor ve kullanıcılara aşina oldukları bir deneyimi sürdürme imkanı sağlıyor.

Google Chrome pek çok kişinin hem mobilde hem de masaüstünde sıklıkla tercih ettiği bir internet tarayıcısı. Google Fotoğraflar uygulaması ise kullanıcıların Moto G5 ile çektikleri fotoğrafları ve videoları otomatik olarak yedekliyor. Dolayısıyla Lenovo’nun aynı işlevlere sahip başka uygulamaları yerleştirmek için mesai harcamamasını doğal karşılamak gerekiyor. Bu iki uygulamanın dışında Gmail, Google Haritalar, Google Drive ve YouTube gibi uygulamalar da Moto G5’te ön yüklü olarak sunuluyor.

Android’in saf sürümü pürüzsüz ve telefondaki her unsura kolay erişim sağlayan bir deneyim yaşatıyor. İşletim sistemine pek çok faydalı özellik entegre edildiği için üreticiler tarafından sunulan ekstra özelliklere olan ihtiyaç azalıyor. Moto G5 de bu anlayışa uygun bir arayüz taşıyor. Telefonun kullanıcı arayüzünde hiçbir problem yaşamadan dolaşmak mümkün oluyor.

Moto G5’in arayüz unsurlarının büyük kısmı, Android kullanıcıları için oldukça tanıdık. Ayarlar ve bildirimler menüleri, saf Android’deki hâllerini koruyor. Arayüzdeki en somut fark olarak ise uygulama çekmecesinin ortaya çıkış şekli gösterilebilir. Ekranın alt kısmındaki dock yukarıya sürüklendiğinde zaman uygulama çekmecesi açılıyor. Bu çekmecede uygulamalar yine alfabetik biçimde sıralanıyor. En çok kullanılan dört uygulama ise çekmecenin üst kısmında yer alıyor. Bu bölümün üzerinde yer alan arama çubuğuysa uygulamalara erişimi biraz daha hızlandırıyor.

Lenovo’nun arayüze yaptığı dokunuşlar da oldukça işlevsel. Telefonda ön yüklü olarak sunulan Moto uygulaması, kullanıcılara işlevsel hareketle kontrol kısayollarından yararlanma imkânı sağlıyor. Buna ek olarak, yine bu uygulama üzerinden ekranın kullanıcılara zaman, pil yüzdesi ve bildirimler gibi kısa bilgileri tamamen aktif hâle gelmeden göstermesi sağlanabiliyor.

Ancak Moto uygulamasının sunduğu imkânların yıldızı ise parmak izi sensörünü telefonun merkezine yerleştiren “Tek düğmeyle gezinme” özelliği oluyor. Bu özellik aktive edildiğinde parmak izi tarayıcısı bir tür izleme dörtgenine dönüşüyor. Sanal navigasyon tuşları ekrandan kaldırılıyor ve kullanıcılara ekstra alan sağlanıyor.

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Moto uygulaması bu özelliğin nasıl kullanılacağını da uygulamalı biçimde anlatıyor. Kullanıcılar parmaklarını sensör üzerinde hızlıca sola kaydırdıklarında bir önceki ekrana geri dönüyor. Aynı işe sağa doğru yapıldığında ise son kullanılan uygulamalar ortaya çıkıyor. Sensöre hızlı biçimde dokunulduğunda kullanıcılar ana ekrana dönebiliyor. Sensöre uzun süre basıldığında ise ekran kilidi açılabiliyor. Ekran kilidi açıkken aynı işlem yapıldığında ise Google Now on Tap ortaya çıkıyor.

Moto G5 inceleme: Kamera

Moto G5’in arkasında 13 megapiksel çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Bu kameranın performansı makul bir seviyede kalıyor ve ortalama üstüne çıkmıyor. Uygun ışık koşulları altında biraz da özenildiğinde G5 ile etkileyici kareler yakalanabiliyor. Ancak herhangi bir hazırlık yapılmadan, hızlı biçimde gerçekleştirilen çekimlerde Moto G5, etkileyici olmaktan uzak kalıyor.

Küçük bir hareket olduğunda bile yakalanan kareler bulanıklaşabiliyor. Buna ek olarak, normal gün ışığından daha az parlak bir ortama girildiğinde gürültü etkisi hissediliyor.

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Moto G5’te kullanımı oldukça basit olan ve otomatik HDR desteği sunan bir kamera uygulaması bulunuyor. Kullanıcılar ekrana dokunup odaklanacakları alanı seçtikten sonra ortaya çıkan yuvarlak üzerinden parlaklık seviyesini ayarlayabiliyor.

Kamera uygulamasındaki profesyonel mod ise kullanıcılara ISO ve beyaz dengesi gibi profesyonel kriterlere odaklanma yolunu açıyor. Akıllı telefonun kamera uygulamasında yavaş çekim ve panorama modları da bulunuyor. Moto G5’in arka kamerasıyla 1080p çözünürlüklü videolar kaydedilebiliyor.

Moto G5’in önünde ise geniş açılı 5 megapiksel çözünürlüklü bir lens bulunuyor. Böylelikle kalabalık selfie’ler çekmek kolaylaşıyor. Buna ek olarak, ön kameraya geçildiğinde ekranın herhangi bir yerine dokunmak fotoğraf karesinin yakalanmasını sağlıyor. Bu sayede deklanşöre ulaşmak için çabalamaya gerek kalmıyor.

Moto G5 inceleme: Sonuç

Sürpriz yaşamak istemeyenler için Moto G serisi uygun fiyat karşılığında en uygun Android deneyimlerinden birini sunuyor. Tasarım bakımından Moto G4’ün ötesini geçmeyi başaran Moto G5, metal kasanın da etkisiyle üst sınıf telefonlar gibi görünüyor. Oldukça maharetli olan parmak izi sensörünün varlığı da telefona değer kazandıran unsurlar arasında bulunuyor.

Ancak performans konusunda da Moto G5, G4’ün bir adım arkasında kalıyor. Pil ömrü ve işlemci performansı konusunda G5, “ortalama” şeklinde nitelenebilecek bir performans sergiliyor.

Yine de, bütçesini zorlamadan şık bir telefon almak isteyenler için Moto G5 oldukça iyi bir tercih gibi görünüyor. Şıklığın yanında ortalamadan sapmayan bir performans eklemesi de G5’i değerlendirmede öne çıkaran bir kriter oluyor.