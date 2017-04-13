Minecraft Nintendo Switch versiyonu 11 Mayısta yayınlanacak

Minecraft Nintendo Switch sahipleriyle yakında buluşmaya hazırlanıyor. Nintendo’dan yapılan açıklamada popüler oyunun Nintendo Switch için hazırlanmış versiyonunun 11 Mayısta yayınlanacağı belirtildi.

Microsoft’un sahibi olduğu Mojang tarafından geliştirilen Minecraft’ın Switch versiyonu, Wii U versiyonuna fazlasıyla benzer görünüyor. Minecraft Nintendo konsolları için hazırladığı versiyonlarındaki bir geleneği Switch’te de sürdürüyor. Minecraft’ın Switch versiyonunda da özel Super Mario Bros. içeriklerini bulmak mümkün olacak.

Nintendo Switch, geçtiğimiz mart ayının başında piyasaya sürülmüştü. Wii U ile aradığını bulamayan ve geleceği hakkında soru işaretleri oluşan Nintendo, Switch’i tanıttığı andan itibaren oldukça pozitif geri dönüşler almıştı. Bu olumlu yorumlar konsolun piyasaya çıkışının ardından da devam etmişti. Taşınabilir yapısı da konsolun beğenilmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Minecraft Nintendo Switch doğasına uygun bir oyun

Minecraft’ı çok sayıda platformda ve cihazda oynamak mümkün. Dolayısıyla oyunun Nintendo Switch versiyonunun yayınlanmasına da pek şaşırmamak gerekiyor. Yine de, hem taşınabilirliği hem de konsol olarak kullanılabilmesiyle Nintendo Switch Minecraft deneyiminin yaşanması için rahatlıkla en ideal cihazlar arasında gösterilebilir.