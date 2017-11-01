Microsoft Outlook.com üzerinde LinkedIn detaylarını gösterecek

Microsoft Outlook.com üzerinde sunduğu premium özellikleri sonlandırma kararı alsa da, bu durum Outlook.com kullananların ikinci plana atıldığı anlamına gelmiyor. Şirket, haziran ayında Windows 10’a getirdiği LinkedIn entegrasyonunu şimdi de Outlook.com’a ekliyor.

Outlook.com içinde sunulan daha sıkı e-posta güvenliği ve daha fazla depolama alanı seçeneği gibi imkânlar, Office 365’e yönlendirilmişti. Bu değişimin hemen ardından LinkedIn entegrasyonunun aktif hâle gelmesi, Outlook.com kullanıcılarının “ağzına bir parmak bal çalmak” şeklinde nitelenebilir.

Şirket, Office 365’e yeni eklemeler yapmayı da ihmal etmiyor. Office Insider programının üyeleri için Word’e eklenen çeviri özelliği, bu yenilikler arasında öne çıkıyor. Word iPad uygulaması üzerinde sunulan “Tell Me” desteği sayesinde profesyonel çalışanların şirket içinde belge paylaşması veya kişileri arayabilmesi kolaylaşacak.

Microsoft Outlook.com için LinkedIn entegrasyonunun dağıtımını kasım ayı içinde tamamlayacak

Microsoft Outlook.com içinde sunacağı LinkedIn araçlarıyla gelen kutusunda profil resimlerini, profesyonel çalışma geçmişine ilişkin detaylarını ve iletişim bilgilerini de görmek de mümkün olacak. Microsoft’tan yapılan açıklamada, entegrasyonun dağıtımının kasım ayı içinde tamamlanacağı belirtildi.