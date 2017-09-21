Microsoft Outlook Android ve iOS uygulamaları için hazırlanan son güncelleme, kullanıcılara ortak takvim özelliğini sunuyor. Bu özellik sayesinde Office 365 aboneleri kullandıkları tüm takvimleri farklı mobil cihazlar üzerinde eş zamanlayabilecek.

Buna ek olarak, Android ve iOS kullanıcıları bundan böyle Outlook üzerinden takvim daveti gönderebilecek veya gelen takvim davetlerini kabul edebilecek. Microsoft’tan yapılan açıklamada, hâli hazırda paylaşılmış olan takvimlerin yeni özelliğe yükseltilmeyeceği belirtildi. Dolayısıyla mevcut takvimler sadece masaüstünden Outlook ile eş zamanlanabilecek.

Kısacası, ortak takvim özelliğinden yararlanmak için yeni özelliğin Android ve iOS uygulamalarına eklenmesinin ardından bir takvim oluşturmak gerekecek. Bu noktada ortak takvimin sadece iki Exchange Online kullanıcısı arasında paylaşılması durumunda akıllı telefonla eş zamanlanacağını belirtmekte fayda var. Buna ek olarak, takvim davetiyelerinin Microsoft Outlook Android, iOS ve web uygulamaları üzerinden gönderilmesi de gereksinimler arasında yer alıyor.

Microsoft Outlook Android ve iOS kullanıcılarına ortak takvim özelliğinin dağıtımını kısa sürede tamamlayacak

Microsoft yeni ortak takvim özelliğinin dağıtımına vakit kaybetmeden başladı. Microsoft Outlook Android ve iOS uygulamalarını kullananların tamamının 22 Eylül itibarıyla bu imkândan yararlanabilmesi öngörülüyor.