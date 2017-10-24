LinkedIn akıllı yanıt özelliğiyle daha hızlı mesajlaşmayı sağlıyor

E-posta ve mesajlaşma uygulamalarında bulunan akıllı yanıt özelliği, sohbetleri biraz daha az kişisel hâle getiriyor. Ancak LinkedIn gibi platformlarda bu özelliğin varlığı biraz daha mantıklı hâle geliyor. LinkedIn akıllı yanıt özelliğinde otomatik öğrenmeden de yararlanarak sohbetlerin gidişatına göre üç farklı cevap önerisi sunuyor.

Bundan böyle LinkedIn üzerinden bir iş yemeğine çağırlanlar, tek bir dokunuşla davete karşılık verebilecek. Verilecek yanıtın soğuk görünmesi muhtemel olsa da, işle ilgili diyalogların hızlı biçimde ilerlemesinin tüm taraflar için sevindirici olacağı söylenebilir.

LinkedIn kullanıcılarına akıllı yanıt özelliğini sunarken insan dokunuşundan tamamen vazgeçmeyeceğinin altını çiziyor. Kurumsal sosyal ağ, ileride akıllı yanıt özelliği kapsamında kişiselleştirilmiş cevap seçeneklerinin de sunulacağını belirtiyor. Konuşulan kişiye mesajda ismiyle hitap etmek, söz konusu kişiselleştirme seçenekleri arasında sayılıyor. Bu değişikliğin yanıtları içten olmasa da, daha kişisel hâle geleceği söylenebilir.

LinkedIn akıllı yanıt desteğini ilk etapta İngilizce olarak sunuyor

LinkedIn akıllı yanıt özelliği ilk etapta dil olarak sadece İngilizce’yi destekliyor. Ancak sosyal paylaşım sitesi uzun vadede daha fazla dili destek kapsamına almayı planlıyor. Hem mobilde hem de masaüstünde kullanılabilen akıllı yanıt özelliği, kullanıcı tercihi doğrultusunda devredışı bırakılabiliyor.