LG G6 geçtiğimiz şubat ayındaki 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılmıştı. O zaman LG G6 ön inceleme yazısı ve videosu ile amiral gemisi Android telefonla ilgili ilk izlenimlerimizi aktarmıştık. LG, söz verdiği üzere bu telefonu artık piyasaya sunuyor. Tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de satışa sunulmaya başlanan LG G6’nın kutusu açılmamış, jelatini üstünde bir örneği test merkezimize ulaştı. Çok yakında detaylı incelemesini yayınlayacağımız telefonun kutu açılışını birlikte yapıyor, ilk turu da birlikte atıyoruz.

Türkiye’de LG G6’nın Avrupa versiyonun satılıyor, yani telefonun 32 GB dahili hafızası ve 4 GB RAM’i bulunuyor. ABD’deki telefonlarda bulunan kablosuz şarj veya Asya’daki örneklerde yer alan Quad DAC desteği bu telefonda bulunmuyor. Bunun dışında 5.7 inç, 2880 x 1440 piksel IPS ekran, Snapdragon 821 işlemci, 13 megapiksel çift arka kamera, 5 megapiksel ön kamera gibi özellikler ortak.

LG G6’nın kutusundan telefonun dışında şarj adaptörü, USB-C kablosu ve topuzlu kulak içi kulaklıklar çıkıyor. Kulaklık kablosu kumaştan, kolay kolay dolanmaz gibi görünüyor. Ayrıca daha önce elimize gelen LG telefonlarıyla aynı kulaklıklar kullanılmış. İncelemede bu kulaklığın performansına da bakacağız.

LG G6’nın siyah renkli versiyonunda ön ve arkayı saran siyah renkli Gorilla Glass camlar, kenarları çevreleyen siyah renkli metal çerçeveyle bütünlük oluşturuyor. Çok şık görünen telefonu tek elle kullanması da rahat, baş parmağınızla ekranın büyük bir kısmına erişebilir, telefonu kullanabilirsiniz. Bunda G6’nın ergonomik tasarımının yanı sıra yüksek ekran-yüzey oranının da etkisi bulunuyor. 5.7 inç ekranlı telefon, normale göre daha az yüzey alanına sahip. Buna rağmen kullanıcılarına karşılarındaki içerikten rahatlıkla yararlanmalarını sağlıyor.

LG G6 ile ilgili daha fazla ayrıntı için detaylı incelemeyi beklemeniz gerekiyor. O incelemede telefonun tasarımı, ekranı, performansı, pili, yazılım deneyimi, kamerası ve diğer detayları bulacaksınız. Şimdilik sizi kutu açılımı videosu ile başbaşa bırakalım.