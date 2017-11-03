Kevin Spacey House of Cards ekibi tarafından da tacizle suçlandı

Netflix’in popüler dizisi House of Cards’ın çekimleri, başrol oyuncusu Kevin Spacey’e yönelik taciz suçlamaları nedeniyle durdurulmuştu. Çekimlerin durdurulmasının ardından Spacey’e yönelik iddialara yenileri ekleniyor. Spacey, House of Cards ekibi tarafından da tacizle suçlandı.

CNN’de yer alan habere göre, dizinin yapım ekibinden sekiz kişi Spacey’in tacizine uğradığına iddia ediyor. Bir yapım asistanı ise dizinin çekimleri için Baltimore’a gittikleri sırada Spacey’in kasık bölgesine dokunduğunu öne sürdü.

Aynı yapım asistanı, sete ulaştıktan sonra da Spacey’in kendisini köşeye sıkıştırdığını ve “istenmeyen fiziksel temas”ta bulunduğunu iddia etti. Altı sezon boyunca yapımda görev yapan başka bir ekip üyesi ise de Spacey’in kendisine defalarca uygunsuz biçimde dokunduğunu, ünlü oyuncuyu uyarmasından sonra ise bu hareketlerin son bulduğunu belirtti.

Konuya ilişkin olarak Netflix’ten yapılan açıklamada, 5 yıl önce bir durumun gündeme geldiği ve bunun yapım içinde çözüme kavuşturulduğu belirtildi. Netflix, çalışanlara güvenli bir ortam sağlamak adına MRC ve diğer ortaklarıyla olan işbirliğinin devam ettiğinin altını çizdi.

Kevin Spacey durum değerlendirmesi yapıyor

House of Cards’ın çekimlerinin geçici olarak durdurulsa da, iddialara yenilerinin eklenmesi dizinin geleceğine dair soru işaretlerini artırıyor. Kevin Spacey ise iddiaların ardından yaptığı açıklamada değerlendirme ve tedavi için beklediğini dile getirdi.