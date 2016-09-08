Güncellendi: Amerikan dolarındaki artış, ABD'den iPhone satın almayı da dolayısıyla daha maliyetli hâle getirmiş oldu

Apple’ın yeni akıllı telefonları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus 9 Eylül tarihinden itibaren yurt dışında ön siparişe sunuluyor. Telefonların dağıtımına ve Apple Store’larda satılmasına ise 16 Eylülde başlanacak. Apple, eylül ayı içerisinde yurt dışında birçok ülkede yeni akıllı telefonlarını piyasaya sunmayı planlıyor.

Ne var ki, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus‘ın Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağına dair kesin bilgi henüz verilmedi. Apple Türkiye’nin web sitesinde iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için “Yakında” ibaresi yer alıyor. Apple’ın iPhone 7 ile ilgili gönderdiği basın bülteninde, daha önce iPhone satışlarının Türkiye ile aynı zamanlarda başladığı ülkeler için eylül ayı içinde veya ekim ayı başlarında çıkış tarihleri veriliyor. Ancak Türkiye için böyle bir bilgi henüz yok. Yine de, Apple’ın akıllı telefonlarını en erken ekim ayı içinde Türkiye’de de satışa sunmasını bekleyebiliriz.

Eğer iPhone 7 veya 7 Plus için beklemek istemiyor, hemen sahip olmayı amaçlıyorsanız, o hâlde akla gelen ilk seçenek iPhone 7 ya da iPhone 7 Plus’ı Amerika?dan satın almak. Apple daha önce kontratlı fiyatları ön plana çıkarıyordu, ancak bu sefer telefonların peşin satış fiyatlarını açıklamayı tercih etti.

iPhone 7 Amerika fiyatları

Buna göre iPhone 7 Amerika kontratsız fiyatları aşağıdaki gibi:

iPhone 7 32 GB: 649 Dolar (yaklaşık 1907 TL)

iPhone 7 128 GB: 749 Dolar (yaklaşık 2201 TL)

iPhone 7 256 GB: 849 Dolar (yaklaşık 2495 TL)

iPhone 7 Plus Amerika fiyatları ise şu şekilde:

iPhone 7 Plus 32 GB: 769 Dolar (yaklaşık 2259 TL)

iPhone 7 Plus 128 GB: 869 Dolar (yaklaşık 2553 TL)

iPhone 7 Plus 256 GB: 969 Dolar (yaklaşık 2847 TL)

Bu fiyatların TL cinsinden karşılıkları 7 Eylül 2016 tarihli $-TL paritesiyle verilmiştir.

Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın Türkiye için peşin satış fiyatlarını açıklamadı, ancak muhtemelen iPhone 6s ve iPhone 6s Plus?ın satıldığı fiyatlardan piyasada olacaktır. ABD fiyatlarını geçen yılla karşılaştırdığımızda; iPhone 7’nin fiyatının değişmediğini, 7 Plus’ın ise 20 dolar zamlandığını görüyoruz. Amerikan doların Türk lirası karşısındaki değeri geçen yılın bu zamanlarına göre değişmedi, çok az aşağı indi. Bu nedenle ABD’deki fiyatların az da olsa TL cinsinden ucuzladığını söyleyebiliriz. iPhone 7 Plus’taki 20 dolarlık artış da geçen yılki fiyatlarla bu yılkilerin aynı seviyeye gelmesini sağlıyor.

iPhone 6s ve 6s Plus’ın Türkiye satış fiyatları yukarıdaki fiyatların çok üzerinde. Muhtemelen iPhone 7 ve iPhone 7 Plus da ülkemize aynı seviyedeki fiyatlardan girecektir. Bu da, kayıt ücretine rağmen iPhone 7 ve 7 Plus’ı ABD’den satın almanın daha ucuza geleceğini gösteriyor.

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Ancak iPhone 7 veya iPhone 7 Plus’ı Türkiye’den satın aldığınızda iki yıl süren garanti, Türkiye’de herhangi bir uyum sorunu olmaksızın kullanma, kayıt için pasaport aramama gibi avantajlara sahip oluyorsunuz. Bu hususları da hatırlatmak gerekiyor.

Güncelleme (16 Ocak 2017): Haberin yayınlandığı ilk tarihten bu yana Amerikan dolarının değerinin yükselmesi neticesinde bir güncelleme yapmak şart oldu. 16 Ocak 2017 tarihindeki kur değerine (1 Amerikan doları: 3,78 Türk lirası) göre peşin ABD fiyatlarının TL cinsinden karşılıkları aşağıdaki gibi sıralanıyor:

iPhone 7 Amerika kontratsız fiyatları:

iPhone 7 32 GB: 649 Dolar (yaklaşık 2456 TL)

iPhone 7 128 GB: 749 Dolar (yaklaşık 2834 TL)

iPhone 7 256 GB: 849 Dolar (yaklaşık 3212 TL)

iPhone 7 Plus Amerika kontratsız fiyatları:

iPhone 7 Plus 32 GB: 769 Dolar (yaklaşık 2910 TL)

iPhone 7 Plus 128 GB: 869 Dolar (yaklaşık 3288 TL)

iPhone 7 Plus 256 GB: 969 Dolar (yaklaşık 3664 TL)

Bu fiyatlara eyaletten eyalete farklılık gösteren KDV dahil değil. Ayrıca ABD’den satın alındıktan sonra üstüne IMEI kayıt ücreti ve 2017 itibarıyla getirilen gümrük bandrol ücreti gibi Türkiye’de alınan ek ücretleri de eklemek gerekecek.

Apple Türkiye web sitesine göre, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın KDV dahil Türkiye satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 7 Türkiye peşin satış fiyatları:

iPhone 7 32 GB: 3249 TL

iPhone 7 128 GB: 3649 TL

iPhone 7 256 GB: 4049 TL

iPhone 7 Plus Amerika kontratsız fiyatları:

iPhone 7 Plus 32 GB: 3799 TL

iPhone 7 Plus 128 GB: 4199 TL

iPhone 7 Plus 256 GB: 4599 TL

Amerikan dolarındaki artış neticesinde, iPhone’u ABD’den satın almak ile Türkiye’den satın almak arasındaki maliyet farkı azalmış oldu. Bununla birlikte son zamanlarda, dolardaki artışın Türkiye fiyatlarına da kaçınılmaz olarak yansıyacağı da söyleniyor. Eğer şu sıralar bir iPhone satın almayı düşünüyorsanız, Türkiye’den satın almak çok daha mantıklı görünüyor. Bu şekilde 1 yerine 2 yıllık ürün garantisi imkanından da yararlanma fırsatı bulabilirsiniz.