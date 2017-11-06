iOS açığı bazı kullanıcıların “I” harfini yazmasına izin vermiyor

iPhone’unu veya iPad’ini iOS 11.1’e yükselten bazı Apple kullanıcıları, ilginç bir sorunla karşı karşıya. Bir iOS açığı, kullanıcıların yazdığı “I” harfini otomatik olarak yanında [?] bulunan bir A harfine dönüştürüyor.

Söz konusu açık, TheCravin rumuzlu bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı. Apple’ın tahmin özellikli klavyesi önce I harfinin arkasından “A” harfini veya “#” ya da “!” gibi sembolleri öneriyor. Ardından da I harfini otomatik olarak yukarda bahsi geçen sembollerle değiştiriyor. TheCravin, otomatik olarak düzeltilen harfin kopyalanıp yapıştırıldığında yine normal bir “I” harfi gibi gösterildiğini belirtti. Söz konusu açığın iMessage’ın yanı sıra Instagram ve Twitter gibi uygulamalarda da gözlemlendiği ifade edildi.

Apple’dan yapılan açıklamada, açığın iOS 11.1’e yükseltilmiş iPhone, iPad ve iPod touch’larda görüldüğü belirtildi. Şirket, açığın tüm kullanıcıları etkilemediğinin de altını çizdi. Apple sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Apple iOS açığı için geçici bir çözüm de öneriyor

Apple iOS açığı için kullanıcılarına geçici bir çözüm de öneriyor. Şirket bunun için Metin Değişimi özelliğinden yararlanılmasını tavsiye ediyor. Ayarlar uygulaması içinde Klavyeler başlığı altından erişilen Metin Değişimi özelliğinde kullanıcılar belirli kelime veya kalıplara hızlı biçimde ulaşılmasını sağlayan kısayollar oluşturabiliyor.