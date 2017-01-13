Teknoblog Ürünler Akıllı Telefon

Huawei P8 Lite 2017 yılının ruhuna uygun hâle getirildi

Sabri Küstür
-
1
PAYLAŞ

huawei p8 lite 2017Huawei, bir önceki yılın popüler modellerinden olan P8 Lite’ın yeni bir versiyonunu çıkardı. Huawei P8 Lite 2017 adını taşıyan bu yeni Android telefon güncellenmiş ve zamanın ruhuna uygun hâle getirilmiş teknik özelliklerle birlikte geliyor.

5.2 inç Full HD ekran ve HiSilicon Kirin 655 yongaüstü sistem barındıran bu telefon 3 GB RAM ve 16 GB dahili hafızayla geliyor. microSD kart yuvası da telefonda mevcut.

Arkasında ikili kamera sistemi barındıran Honor 6X’in aksine, P8 Lite modelinde 12 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera bulunuyor. 3000 mAh kapasiteli pile de sahip olan telefonda Android 7.0 Nougat ve bunun üstünde Emotion UI 5.0 yüklü olarak geliyor.

Huawei P8 Lite 2017 ocak ayı sonunda bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Fiyatı da 239 avro olarak belirlendi.

  • Selcuk Demirkol

    HUWAİ ARTIK ALCATEL GİBİ LENOVA GİBİ CİFT ÖN STERO KOLONLARA GECMELİ ALCATEL 4S CIKARDI 3X6 WAT SES GÜCÜ VAR BURDAN AC MEMLEKETTEN DİNLE LENOVA 7010 MODELİNDE 2X 1.5 SES GÜCÜ VAR ALCATEL İDOL 3TE JBL KOLON MÜTHİŞ SES KALİTESİ SUNARKEN 2X 1.2 SES GÜCÜ VAR MİLLET ARKADA TEK KOLONDA NE ZEVK ALIYOR ANLAMİYORUM BOŞA VERİLEN PARA SİZ BİRDE BU SAYDIGIM TELOFONLARDA MÜZİK DİNLEYİN FİLM İZLEYİN NE DEMEK İSTEDİGİMİ COK İYİ ANLAYACAKSINIZ